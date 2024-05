Ha fatto molto discutere la proposta del CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti di convocare i 4 10 per gli Europei che si svolgono in Germania nell’estate 2024. Ma chi sono questi 4 storici campioni numero 10 e in cosa consiste la proposta del tecnico ex Napoli?

Spalletti e i 4 10: il perché della proposta

L’idea è uscita nel corso dell’intervista fatta da Spalletti al quotidiano Il Corriere dello Sport, nella quale il CT ha affermato:

Mi piacerebbe portare a Coverciano, quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei, quattro 10 mondiali, Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con Gravina. Pensa se quel 40 assistesse a un nostro allenamento: spingerebbe i ragazzi a elevare la prestazione… Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione.

Insomma, quella del tecnico ex Napoli sarebbe un’operazione nostalgia fatta per far comprendere ai giocatori l‘importanza e il peso di indossare la maglia azzurra, con quattro simboli di quattro epoche diverse che supporteranno i senatori e le nuove leve in vista della competizione europea.

La risposta dei 4 campioni

Non è tardata ad arrivare la risposta dei quattro interessati, con Baggio che dall’Argentina ha già fatto sapere di essere disponibile. Totti, in Australia, sarà contattato al suo ritorno, mentre Del Piero al momento sta seguendo la Champions. Chi si è esposto pubblicamente invece è stato Giancarlo Antognoni, che al Tg1 ha affermato:

Bella iniziativa, non usuale, l’idea di Luciano non mi sorprende. È lungimirante, prova a entrare nella testa dei giocatori. Chiaramente ci andrò. Anche per Totti, Baggio e Del Piero penso possa essere un incontro importante.

La FIGC punta a riunire i quattro campioni nello stesso giorno a Coverciano. Tuttavia, se ciò non dovesse essere possibile, le visite saranno spalmate nei giorni che precederanno la partenza degli azzurri per Dortmund, sede del ritiro tedesco della Nazionale.

