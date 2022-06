La Serie A prova a inseguire il futuro tornando sui suoi passi. Ecco come funziona la reintroduzione dello spareggio scudetto, quali regole servono per applicarlo e quali precedenti ci sono nella storia.

Lo spareggio scudetto è uno dei motivi che già fanno discutere tutti i tifosi di calcio in Italia. Una modifica al regolamento della Serie A lo ha reintrodotto, quindi andiamo alla sua scoperta. Ecco come funziona e con quali regole sarà possibile applicarlo, inoltre ecco una carrellata sui precedenti storici.

Spareggio scudetto Serie A: come funziona

A metà giugno era arrivata la notizia con tanto di richiesta della Lega Calcio di Serie A alla FIGC, adesso la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accettato la proposta, rendendo il tutto ufficiale. Per la stagione 2022/2023 del massimo campionato italiano di calcio torna lo spareggio scudetto.

Questo prevede la reintroduzione di una partita tra le prime due squadre del campionato, in caso di arrivo delle stesse a pari punti. Difatti, vanno a cadere tutti i criteri che regolavano fino all'anno scorso la vittoria del campionato italiano e il motivo è importante.

Il motivo dello spareggio

Il motivo per il quale è stato reintrodotto lo spareggio scudetto è relativo all'intensa lotta che c'è stata nella scora Serie A tra ben tre squadre. Milan, Inter e Napoli, infatti, hanno dato luogo a una bella battaglia, che poi ad aprile ha visto gli azzurri abdicare, mentre le due milanesi continuavano a rincorrersi.

Alla fine, per buona pace da parte di tutti gli addetti ai lavori, la vittoria è andata ai rossoneri che si sono imposti con due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri. Ciò però, non ha cancellato il rischio, secondo la Lega Calcio e la FIGC, di vedere un arrivo a pari punti e quindi il passaggio dal criterio del punteggio a quello degli scontri diretti.

Le regole dello spareggio

La reintroduzione dello spareggio scudetto per la Serie A 2022/2023 richiede anche una particolare regola, ovvero quella dei 90 minuti secchi, senza disponibilità dei supplementari. In pratica, ciò vuol dire che se il match dovesse essere in parità alla fine del tempo regolamentare, ci saranno direttamente i rigori.

Ancora, in caso ci fosse l'arrivo a pari punti non di due squadre, ma addirittura di tre compagini, ecco che varrebbe la cosiddetta classifica avulsa. In sostanza, questa andrebbe a chiarificare quali sarebbero i due club che poi andrebbero a giocarsi il titolo.

I precedenti

Lo spareggio scudetto fu cancellato dopo la stagione 2004/2005, e non perché ci fu in quell'ultima stagione. Anzi, l'unico precedente è molto "antico" e risale agli anni 60. Più precisamente si deve andare al 1964, quando a giocarsi la vittoria del campionato furono Bologna e Inter.

Quella stagione fu alquanto tribolata per i rossoblu, i quali prima ebbero una penalizzazione in punti che però fu cancellata. Questo, oltre alla fatica dei nerazzurri di Herrera dovuta al cammino in Coppa dei Campioni, permise al Bologna di recuperare terreno all'Inter, e giocarsi tutto nello spareggio.

Questo fu giocato allo Stadio Olimpico di Roma e vide una partita in cui i meneghini avevano maggiormente il possesso del pallone, senza però riuscire a concludere a rete. Gli emiliani, invece, furono più cinici e riuscirono a portarsi in vantaggio grazie a Fogli. Alla fine della partita arriverà pure il 2-0 di Nielsen, che certificherà lo scudetto bolognese.

Le altre decisioni

Il consiglio federale non si è espresso solo sullo spareggio scudetto, ma anche su altre regole che i venti club di Serie A dovranno osservare nella prossima stagione e per quelle avvenire. Innanzitutto, sono state confermate le date del massimo campionato di calcio italiano, che inizierà il 13 agosto e si concluderà il 4 giugno, con in mezzo la lunga sosta dovuta ai mondiali in Qatar.

Spazio pure all'aumento definitivo delle sostituzioni che una squadra può fare in una partita. Così come negli ultimi due campionati, ecco che pure per il 2022/2023 i cambi da poter effettuare saranno cinque, con ben tre finestre da poter utilizzare in tutto, esclusa quella dell'intervallo.

Ancora, inoltre, il consiglio federale ha anche aggiornato il regolamento degli agenti FIGC. Ciò vuol dire che questi adesso sono allineati al CONI e quindi subiranno lo stesso procedimento in caso di dispute. Infine, si è ratificato pure un ordine per le seconde squadre, che potranno partecipare al campionato di Serie C, con la data di iscrizione prevista per e non oltre il 19 luglio.

