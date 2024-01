La finale della Supercoppa italiana 2024 si gioca in questo incredibile stadio: ecco quale

L'ultimo atto della Supercoppa italiana 2024 è arrivato: la competizione continua a far discutere per la scelta della location e la finale si gioca il 22 gennaio alle 20, in uno stadio che segna il quasi tutto esaurito. Nel cuore dell'Arabia Saudita si sfidano i campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia: Napoli e Inter.

Finale di Supercoppa italiana, lo stadio fa discutere

Lo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita, conosciuto anche come Al-Awwal Park, ospita le partite interne dell'Al-Nassr, squadra in cui giocano Cristiano Ronaldo e Brozovic. Ed è proprio questa la struttura scelta per ospitare la finale della Supercoppa italiana 2024, che vede scendere in campo Inter e Napoli.

Lo stadio è stato costruito nel 2011, nella parte occidentale di Riad. Si è dovuto attendere il 2015 per la sua inaugurazione. La progettazione dell'immensa struttura è stata affidata alla Hashem Contracting Company, che ha impiegato un budget di 57 milioni di dollari per edificare l'impianto secondo le norme FIFA, affinché potesse ospitare le partite internazionali.

La struttura è circondata da una parte metallica, che a seconda di come riflette la luce del sole può apparire oro o marrone. Lo stadio di Riad può ospitare fino a 25000 spettatori e all'interno della struttura ci sono 88 posti VIP, 2000 posti business, 42 posti di tribuna stampa e 76 riservati alle persone con disabilità.

Nell'aprile 2023 l'impianto è stato ribattezzato Al-Awwal Park, in seguito alla sponsorizzazione da 15 milioni di dollari firmata dalla Saudi Awwal Bank, che avrà una durata di tre anni.

Le ultime competizioni ospitate nello stadio di Riad

Nel dicembre 2019 lo stadio di Riad aveva già ospitato la finale di Supercoppa italiana, giocata tra Juventus e Lazio, che ha trionfato 3 a 1 sui bianconeri.

Nello stadio dell'Università Re Sa'ud è stata giocata anche la Maradona Cup nel 2021: si trattava di un'amichevole tra Boca Juniors e Barcellona in memoria di Maradona.

L'ultima grande manifestazione avvenuta nell'impianto dell'Arabia Saudita è stata la Final Four della Supercoppa di Spagna, in cui il Real Madrid ha superato il Barcellona con un netto 4-1.

Poche settimane prima della Final Four della Supercoppa spagnola c'era stato il caso della Supercoppa di Turchia. Galatasaray e Fenerbahce non si sono presentate allo stadio di Riad, dopo che le autorità dell'Arabia Saudita avevano imposto delle richieste ai due club, le quali non sono state accettate. Nonostante i diversi accordi iniziali, sono stati vietati gli striscioni per Ataturk, il fondatore e primo Presidente della Repubblica turca, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. Questo ha portato a un vero e proprio caso diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita.

L'attesa competizione italiana

Dopo gli spalti mezzi vuoti in occasione della prima semifinale tra il Napoli e la Fiorentina, l’impianto di Riad è stato riempito circa per l’80% in occasione della seconda semifinale tra Inter e Lazio.

In questa finale giocheranno i campioni d’Italia in carica, guidati da Walter Mazzarri, contro i vincitori della Coppa Italia, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

Entrambe le squadre non potranno difendere i rispettivi titoli: i partenopei sono fuori dalla lotta per lo scudetto, mentre i nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi di Coppa Italia dal Bologna.

Lunedì 22 gennaio avranno la possibilità di alzare il loro primo trofeo della stagione: l'Inter è infatti la parte favorita, anche se la ritrovata difesa a tre di Mazzarri potrebbe dare qualche chance ad un Napoli che ha mostrato segnali di ripresa.

