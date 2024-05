Le scosse di terremoto che stanno coinvolgendo i Campi Flegrei nell’ultimo periodo hanno preso in causa anche lo stadio Maradona, danneggiato dalla ricorrente attività sismica. In particolar modo, a rimanere coinvolta è stata la Curva B, la quale rimane chiusa per i lavori di messa in sicurezza fino a data da destinarsi. Ecco cosa sta succedendo e cosa rischiano i tifosi del Napoli.

Lo stadio Maradona coinvolto dal terremoto: ecco cos’è successo

A parlarne è il quotidiano Il Mattino, che spiega come le scosse più potenti registrate a metà aprile 2024 abbiano costretto il comune a intervenire tempestivamente. L’amministrazione cittadina, attraverso documenti ufficiali del Comune di Napoli, fa sapere:

In esito al sopralluogo effettuato successivamente all’incontro calcistico anche in considerazione degli eventi sismici che si sono verificati presso la zona in cui insiste lo stadio nei giorni antecedenti il predetto incontro, riconducibili indubbiamente all’attività di bradisismo in atto presso l’area flegrea, i tecnici del servizio tecnico Edilizia Sportiva hanno eseguito apposite verifiche, al termine delle quali hanno riscontrato alcune criticità presso le gradinate dell’anello inferiore dello stadio e in particolare nel settore B4 della Curva B.

Dopo aver smantellato la parte superiore dei gradoni, infatti, i tecnici hanno appurato che il prefabbricato su cui appoggia la gradinata si era spaccato. Questo ha portato il Comune ad avviare subito i lavori, affidandosi a una società specializzata in verifiche ingegneristiche, la quale si è occupata di compiere controlli anche negli altri settori dello stadio.

La Curva B resta chiusa

A essere coinvolta dalle scosse di terremoto è stata la parte sottostante alla Curva B inferiore: tutto è iniziato il 14 aprile in occasione di Napoli-Frosinone, dopo che tre scosse avevano colpito il capoluogo partenopeo. Dal giorno dopo la partita sono stati avviati lavori per un totale di 113mila euro con l’obiettivo di riparare il settore e ripristinarne la sicurezza, con l’anello inferiore che resta chiuso fino alla fine dei lavori. Inizialmente erano previsti solo 45 giorni di restauro, con l’opera di messa in sicura che si sta però prolungando e potrebbe proseguire fino a fine stagione.

Intanto il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei continua a preoccupare la popolazione che vive nell’area interessata.