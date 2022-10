Appena arrivato a Genova per sostituire Giampaolo, Stankovic ha scelto il nuovo modulo della Sampdoria, l'obiettivo è quello di salvare la stagione. Scopriamo come si schiereranno i blucerchiati.

Una partenza disastrosa con Marco Giampaolo che rischia di compromettere l'intera stagione. La Sampdoria ha deciso di cambiare guida tecnica e d'ingaggiare Stankovic che ha già scelto di cambiare modulo. Servirà questo e altro per salvare la barca ma è già un punto di partenza, ecco come si schiereranno i blucerchiati con il nuovo allenatore.

L'esonero di Giampaolo

Marco Giampaolo aveva il compito di dare un vestito alla squadra e di trascinarla verso una salvezza tranquilla, cosa che invece è risultata difficile nello scorso campionato.

Purtroppo però, trascorse le prime otto giornate di Serie A, la situazione si è rivelata ben diversa e ora i blucerchiati si ritrovano in una delicatissima situazione di classifica.

Solo 2 punti conquistati e ultimo posto in classifica, una squadra che non è mai apparsa brillante né sicura di sé, manca qualcosa e questo è sotto gli occhi di tutti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il 3-0 subito in casa contro il Monza, in una partita che ha dimostrato tutti i limiti della squadra allora allenata da Giampaolo.

La dirigenza ha deciso di prendere provvedimenti e di cambiare guida tecnica prima che fosse troppo tardi, via il tecnico italiano e dentro Stankovic, considerato il candidato ideale per cambiare faccia alla squadra.

Il tecnico serbo sembra avere le idee chiare su come schierare i suoi giocatori, la Sampdoria cambierà modulo cercando di essere più propositiva e meno passiva al gioco avversario.

Con Stankovic la Sampdoria cambia modulo

Tra i tanti problemi riscontrati dalla squadra nell'era Giampaolo c'era quello della configurazione tattica della squadra, mai convincente e che spesso costringeva alcuni giocatori ad adattarsi.

Questo è il primo problema da risolvere per Dejan Stankovic che però sembra aver già trovato il modulo della Sampdoria.

Il tecnico serbo ha deciso di utilizzare il 4-2-3-1, una disposizione tattica ideale per mettere in risalto le qualità di molti giocatori a disposizione e presenti nella rosa blucerchiata.

Molto dipenderà dal modo in cui deciderà di far interpretare il nuovo modulo ai suoi giocatori, ma la via sembra essere quella di un calcio più offensivo e meno attendista.

Il coraggio non manca a Stankovic, nemmeno quello di cambiare evidentemente, anche se in questo caso trovare un'altra soluzione sembra obbligatorio.

Chi giocherà con Stankovic

Una volta capito quale sarà il modulo utilizzato dalla Sampdoria con Stankovic viene spontaneo chiedersi quali saranno gli 11 titolari.

Ovviamente è prematuro dare risposte certe, possiamo però provare a collocare un 11 ipotetico che ben si sposerebbe con il nuovo progetto tecnico.

Porta e retroguardia potrebbero rimanere invariate, anche perché le soluzioni in panchina non sono molte e il problema dei blucerchiati non è sembrato nei singoli in quei reparti.

In mezzo al campo ci potrebbero essere invece novità, con il ritorno dell'inglese Winks Villar potrebbe trovare il compagno ideale per formare la coppia di play in mezzo al campo.

La trequarti potrebbe essere formata da Leris e Pussetto, con Djuricic o Sabiri a occupare la zona centrale alle spalle della prima punta che per il momento rimarrà Caputo.

Sabiri potrebbe anche spostarsi più esternamente dando un ulteriore alternativa al tecnico serbo.

Le soluzioni tattiche non mancano insomma, bisogna ora cercare di lavorare per ripartire in un clima sereno e con maggior fiducia.

Oggi l'arrivo a Bogliasco

Dejan Stankovic comincerà la sua avventura con la Sampdoria nella giornata di oggi, quando svolgerà il primo allenamento con la squadra.

Sempre in giornata odierna arriverà l'annuncio ufficiale del suo approdo a Genova, questi infatti è slittato di 24 ore poiché mancava l'ok della famiglia Ferrero ancora proprietaria del club.

Avrà dunque pochi giorni per provare nuove soluzioni con la squadra ma niente paura, davanti a sé ha ancora molte partite.

Potrà invece cercare di dare nuova grinta a tutto l'ambiente, caratteristica che a lui non manca di certo.

C'è molta curiosità di vedere l'ex allenatore della Stella Rossa all'opera, manca ancora poco e poi potremo vedere il tecnico serbo all'opera.

Una scossa alla squadra

L'ultima sconfitta contro il Monza ha sostanzialmente fatto emergere due lati della situazione della Sampdoria: poche idee e poco carattere.

In questo avvio di stagione è sembrato spesso che non ci fosse la giusta quantità di fame di vittoria, elemento fondamentale per poter essere competitivi in Serie A.

Dejan Stankovic in questo senso potrà essere decisivo, è stato un giocatore vincente, di carisma e che non ha mai mollato un centimetro.

Potrà di certo essere uno stimolo per giovani e meno giovani, potrà aiutarli a mettersi in gioco e a capire che cosa significa vincere.

Ricordiamo infatti che i blucerchiati in campionato non hanno ancora trovato la vittoria, l'unica squadra con cui condivide questo triste primato è la Cremonese che però ha pareggiato una partita in più.

Troppo poco per una piazza come Genova, calda e abituata ad altri risultati. Staremo a vedere se il nuovo tecnico blucerchiato saprà risollevare le sorti della stagione.

