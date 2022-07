Gli inquirenti sono al lavoro per capire di più a proposito delle minacce ricevute dal presidente del Lecce Sticchi Damiani, il quale ha ricevuto a casa due teste di maiale. Qual è il movente dell'atto intimidatorio?

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha subito minacce non indifferenti e ora le forze dell'ordine sono al lavoro per scoprire la reale natura della vicenda. Le due teste di maiale sono state indirizzate proprio a lui ma i motivi che ci sono alle spalle di questo macabro gesto rimangono un mistero. Saranno questioni calcistiche o prettamente personali?

Le minacce subite dal presidente del Lecce Sticchi Damiani

Una vicenda orrenda, surreale per certi versi, quasi presa dai più noti film di mafia nei quali atti intimidatori di questo genere sono all'ordine del giorno ma racchiusi in un film.

Le minacce subite dal presidente del Lecce Sticchi Damiani invece sono reali, e lo spaventano e non poco.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il numero 1 del Lecce avrebbe rinvenuto due teste di maiale nel suo studio legale e nei pressi della sua abitazione.

Un gesto che lascia ben poco spazio all'immaginazione e che stupisce sia i tifosi leccesi che il resto d'Italia.

Un atto intimidatorio di questo tipo non si può ricondurre alla goliardia, va condannato e trattato proprio per quello che è, appunto un'intimidazione.

Lascia particolarmente basiti poiché il presidente è una persona amata soprattutto nell'ambiente calcistico, soprattutto in questo periodo in cui è riuscito a riportare il Lecce in Serie A centrando la promozione.

Una brutta scoperta che, oltre a lasciare l'amaro in gola, non può far altro che spaventare.

Ora le forze dell'ordine avranno il compito di fare chiarezza sulla vicenda, e di scoprire che cosa ci sia alla base di tanto odio.

I motivi delle minacce

Una volta appresa la notizia l'opinione pubblica a fatto a gara per scoprire quali siano stati i motivi che hanno portato gli aggressori a compiere tale gesto.

C'è chi pensa che il movente sia legato al calcio, a uno sgarbo commesso contro qualcuno legato a questo ambiente, mentre c'è chi pensa che si tratti di questioni legati alla vita privata.

La possibilità che sia stata un tifoso c'è, ma è anche vero che la promozione raggiunta lascia presagire che possa esserci dell'altro sotto.

Al momento non c'è nessuna certezza e a dire la verità anche le ipotesi scarseggiano, l'unica cosa certa è che le minacce sono reali e che la situazione ha destabilizzato tutto l'ambiente.

Chi è Sticchi Damiani

Le minacce ricevute hanno portato il presidente Sticchi Damiani sotto le luci della ribalta, e l'hanno reso noto anche a chi fino a oggi non lo conosceva.

Oltre a essere un grande appassionato di calcio e tifosissimo del suo Lecce, che è anche riuscito a riportare in Serie A, ha anche una duplice professione.

Sticchi Damiani di professione fa l'avvocato ed è a capo di un grosso studio legale e, oltre a questo, è anche un noto e rispettato professore universitario.

Una persona colta e dal grande spessore accademico, un amante del calcio tanto da mettersi in gioco come presidente del Lecce, una squadra dalla piazza molto calda che non navigava in acque serene.

Le conseguenze delle minacce

Le minacce subite dal presidente del Lecce Sticchi Damiani porteranno ovviamente ad alcune conseguenze, alcune per gli aggressori e alcune per la vittima.

Le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza sull'episodio e le indagini sono già partite, la sensazione è quella che cercheranno di scavare a fondo per scoprire gli artefici di questo gesto increscioso.

A quel punto, una volta scoperti, gli aggressori andranno incontro alle ovvie conseguenze legali.

Purtroppo però, come spesso accade, anche la vittima porterà con sé le conseguenze di quanto accaduto, sia mentali che pratiche.

Un gesto come questo, in piena preparazione della prossima stagione, rischia di destabilizzare tutto l'ambiente e ora Sticchi Damiani avrà l'arduo compito di rasserenare gli animi.

La scorsa stagione si è conclusa con la promozione, l'obiettivo della prossima invece sarà la salvezza, il presidente è consapevole che la serenità sarà la chiave per poterla raggiungere.

Non è la prima volta, le minacce a Ferrero

Quando si diventa personaggi pubblici si è esposti ai giudizi e alle critiche di chiunque, e questo ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro.

Un gesto come quello accaduto al patron del Lecce però è ingiustificabile, e non dovrebbe mai accadere.

Purtroppo però, in Italia, non è la prima volta che un presidente subisce minacce anche dal grave peso.

È noto a tutti che nel 2020 l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero subì un atto intimidatorio simile a questo.

Oltre ad aver trovato scritte incresciose sui muri prima e sui social poi, a casa sua sono arrivati anche dei proiettili.

Minacce, atti intimidatori che rendono difficile la quotidianità delle persone che li riceve, e questa è la cosa peggiore.

Ora non rimane che andare a fondo della questione e indagare per scoprire chi è il responsabile di tale gesto, condannandolo preservando la normalità della vita di Sticchi Damiani.

La speranza è sempre quella che queste cose non succedano ma, purtroppo, come vediamo queste azioni non si vedono solo nei film, ma spesso anche nella realtà del nostro Paese.