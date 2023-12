Stop al Decreto Crescita: tremano le big di Serie A

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non prolungare il Decreto Crescita in Serie A e dunque molte squadre potrebbero avere problemi di bilancio, ecco le più penalizzate.

Le big di Serie A tremano dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso di non prorogare il Decreto Crescita. Alcune squadre saranno più penalizzate di altre, ecco quali sono.

Stop al Decreto Crescita in Serie A

Lo stop al Decreto Crescita in Serie A preoccupa e non poco le società, e questo perché potrebbe compromettere la situazione economica e di bilancio di molti club.

Questa misura consentiva alle società di ottenere notevoli agevolazioni fiscali sugli ingaggi di calciatori acquistati dall'estero, e dunque molte squadre ne hanno approfittato.

Il Consiglio dei Ministri, dopo un'accesa discussione, ha deliberato e ha deciso di stopparla definitivamente, dopo che in un primo momento si pensava che il tutto si potesse risolvere con una proroga.

Come funzionava il Decreto Crescita

Partiamo da alcuni numeri, in Serie A quasi la metà delle operazioni concluse tra luglio e la fine di agosto sono state effettuate sfruttando il Decreto Crescita. Parliamo di 64 su 129 con circa 140 milioni di euro risparmiati in totale, e questo solamente nell'ultima sessione estiva.

Questo decreto ha avuto inizio il primo gennaio 2020, e prevedeva un regime fiscale agevolato per chi decideva di venire a lavorare in Italia partendo dall'estero e questo valeva sia per i lavoratori italiani che stranieri.

Si parla di una tassazione sul reddito ridotta dal 45% al 25%, numeri importanti che hanno consentito anche alle società di calcio di compiere operazioni di rilievo.

Le squadre più penalizzate, Milan e Inter in pole

Alcune squadre hanno approfittato più di altre del Decreto Crescita, ma ora nelle prossime sessioni di calciomercato dovranno cambiare decisamente strategia.

Parliamo ad esempio del Milan, che nella sessione estiva ha ingaggiato ben sei giocatori sfruttando la misura: Chukwueze (4milioni), Reijnders (1,7 milioni), Musah (2 milioni), Okafor (2 milioni), Loftus-Cheek (4 milioni) e Pulisic (4 milioni).

I rossoneri sono però in buona compagnia, infatti anche l'Inter ha portato a Milano quattro pedine importanti sfruttando il decreto: Sommer (2,5 milioni), Pavard (5 milioni), Thuram (6 milioni) e Bisseck (800mila).

La situazione delle altre big

Milan e Inter sono dunque le squadre che più saranno penalizzate dallo stop del Decreto Crescita, ma anche le altre big lo hanno utilizzato nel corso dell'ultima sessione di mercato.

La Juventus ha portato ha casa Weah (2 milioni), mentre il Napoli Cajuste (1,2 milioni), Lindstrom (2,3 milioni) e Natan (1,1 milioni). Anche le due squadre capitoline dovranno cambiare strategia, soprattutto la Lazio che ha ingaggiato ben quattro pedine: Guendouzi (2,5 milioni), Castellanos (1,8 milioni), Kamada (3 milioni) e Isaksen (1,3 milioni.

La Roma invece ne ha approfittato per accaparrarsi Aouar (3 milioni) e Ndicka (4 milioni). La prossima sessione di calciomercato, che si aprirà a brevissimo, vedrà le società rivalutare in modo significativo il loro modo di agire, anche perché la situazione dei bilanci non è dei migliori.

La delusione dei club

Che la misura dovesse arrivare a un termine tutti ne avevano la consapevolezza, ma i club speravano in una proroga di due mesi che gli consentisse quantomeno di rimanere competitivi sul mercato invernale con le concorrenti estere.

Questo però non è accaduto, e ora le società devono affrontare una sessione di trasferimenti con la consapevolezza di avere meno strumenti e potere economico rispetto a qualche mese fa.

Il Decreto Crescita ha avuto diverse conseguenze, un minor utilizzo di giocatori italiani, data l'agevolazione per quelli provenienti dall'estero, ma anche la possibilità d'ingaggiare più campioni. Staremo a vedere quali strategie adotteranno le squadre di Serie A d'ora in poi.

