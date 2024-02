"L'unica cosa che vi invidiamo è la birreria": il significato dello striscione della Lazio

Calcio e birra: normalmente, un idilliaco sabato sera con gli amici. Non questa volta però: le frange di estrema destra che serpeggiano tra alcuni tifosi della curva biancoceleste ha colpito ancora. E questa volta non è passato inosservato.

Mercoledì 14 febbraio 2024. All'Olimpico di Roma si sta per giocare la partita più calda dell'anni per la Lazio di Sarri, contro il Bayern Monaco di Tuchel. È tutto pronto in campo: l'arbitro fischia l'inizio. Quello che farà più notizia però, non sarà il risultato.

Il macabro significato della "birreria" nello striscione biancoceleste

L'unica cosa che vi invidiamo è la birreria", scrivono su uno striscione i tifosi della Lazio. "Nulla di strano", pensano le famiglie innocenti venute a vedere la partita. E nemmeno le telecamere che inquadrano lo striscione pensano ci sia qualcosa di losco, Dopotutto, parlano di birra, che sarà mai.

Peccato che la birreria a cui fanno riferimento i tifosi biancocelesti sia quella da cui Hitler partì per tentare un colpo di stato nel lontano novembre del 1923. Il golpe fallì, ma diede a Hitler una risonanza mediatica senza precedenti, che avrebbe poi sfruttato per organizzare le sue idee politiche, trascritte nel Mein Kampf. A questo proposito, il Mein Kampf fu scritto nella prigione in cui fu tenuto prigioniero proprio dopo il tentativo fallito di colpo di stato, partito da quella birreria.

È più di un simbolo di estrema destra: è il certificato di nascita del nazismo come movimento politico rivoluzionario. Fare riferimenti ironici alla Bürgerbräukeller (per l'appunto la birreria incriminata) significa sbandierare la propria appartenenza al nazismo e a tutto quello che ne deriva.

Il golpe venne organizzato sulla falsa riga del colpo di stato (purtroppo andando a buon fine) che fece Mussolini l'anno precedente: la cosiddetta marcia di Roma. D'altronde, non è certo un segreto che parte della curva biancoceleste nutra simpatie verso il fascismo. Di riflesso, non dovrebbe stupire nemmeno il suo attaccamento al nazismo, figlio (almeno all'inizio) delle ideologie del Duce.

Non solo birra

Sugli spalti dell'Olimpico in occasione di Lazio - Bayern Monaco c'è posto anche per un altro riferimento poco simpatico, questa volta riconducibile alla guerra. Nella tribuna biancoceleste figura infatti un altro striscione: "memento audere semper", letteralmente "ricordati di osare sempre." Il detto fa riferimento a una frase pronunciata da Gabriele D'Annunzio durante la prima guerra mondiale, per fomentare i soldati regi ad attaccare gli austro-ungarici nella baia di Buccari. Quell'attacco servì anche per sollevare gli animi degli italiani dopo la disfatta di Caporetto.

La frase, di per sé nobilitante e positiva, nelle bocche dei tifosi laziali acquista un significato macabro e particolarmente oscuro, legato a sentimenti di guerra e di vendetta. Insomma, la curva biancoceleste si è distinta ancora una volta. E non di certo per la sua bontà d'animo.