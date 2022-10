La Lazio scenderà in campo questo giovedì sera per sfidare lo Sturm Graz nella gara valevole per la terza giornata dei gironi dell'Europa League. La squadra di Maurizio Sarri ha necessario bisogno di conquistare i tre punti in modo così da poter compiere un passo importante verso il passaggio al turno successivo e per non complicare ulteriormente il discorso relativo alla qualificazione dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 in casa del Midtjylland dello scorso turno. Ecco le probabili formazioni della partita e dove poter vedere il match in diretta tv.

Sturm Graz-Lazio, Sarri a caccia dei tre punti per confermare il buon momento in campionato

Dopo il mercoledì di Champions League con la vittoria della Juventus contro il Maccabi e la sconfitta del Milan contro il Chelsea, la Lazio è pronta a incrociare questo giovedì sera lo Sturm Graz nella partita valida per la terza giornata dei gironi dell'Europa League. L'obiettivo della squadra biancoceleste, oltre ovviamente a quello di conquistare una vittoria che sarebbe di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino europeo e per la qualificazione, è di continuare a mostrare quanto di buono fatto vedere fin qui nelle prime otto giornate del campionato di Serie A e in particolare nelle ultimissime giornate.

La formazione di Maurizio Sarri si trova per ora nelle posizioni altissime della classifica a pari punti con il Milan, con i biancocelesti che si sono resi protagonisti per ora di grandi prestazioni. Da sottolineare, oltre alla grande vittoria per 3-1 contro l'Inter di inizio stagione, anche altre ottime prove, con la squadra che può contare su un Immobile e soprattutto su un Milinkovic-Savic in stato di grazia. Tra i punti di forza della compagine capitolina, oltre ad un'ottima difesa, anche il solito efficacissimo attacco.

A testimonianza di ciò, le ultime due partite della Lazio in campionato, con un doppio perentorio 4-0 prima alla Cremonese e poi allo Spezia, battuto grazie alle reti di Zaccagni e di Romagnoli e alla doppietta di uno scatenato Milinkovic-Savic. Ora. però, è il tempo di pensare all'Europa League, con il tecnico Sarri che punta a conquistare il successo per dare continuità di risultati ai suoi uomini e per rimettersi in carreggiata anche in Europa.

Sturm Graz-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per la fondamentale sfida di questo giovedì 6 ottobre, Maurizio Sarri dovrebbe recuperare Ciro Immobile, mentre dovrebbe invece essere in dubbio Alessio Romagnoli, reduce dalla prima rete in maglia biancoceleste nell'ultimo match contro lo Spezia. In porta dovrebbe esserci spazio per Provedel, mentre la linea difensiva a quattro potrebbe essere composta da Lazzari e Marusic sugli esterni e con Romagnoli e Mario Gila coppia centrale.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, potrebbe esserci un turno di riposo per Milinkovic-Savic, con il terzetto titolare che potrebbe essere composto da Vecino, Cataldi e da Luis Alberto. In attacco, infine, potrebbero partire in campo dal primo minuto Pedro, Immobile e Zaccagni, che dovrebbe essere preferito a Felipe Anderson sulla corsia di sinistra.

Dall'altra parte, lo Sturm Graz dovrebbe invece presentarsi con un 4-3-1-2, con Horvat, Stankovic e Prass terzetto titolare di centrocampo e con Boving nel ruolo di trequartista alle spalle del tandem d'attacco che dovrebbe essere formato da Sarkaria e Ajeti.

Queste le probabili formazioni della sfida tra Sturm Graz e Lazio valevole per la terza giornata dei gironi di Europa League:

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Horvat, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Ajeti. ALLENATORE: Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. ALLENATORE: Sarri

La gara tra Sturm Graz e Lazio, partita valevole per la terza giornata del Gruppo F dell'Europa League in programma questo giovedì 6 ottobre alle ore 18:45, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Gow, NOW e DAZN.