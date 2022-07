Averer i campioni nell'età della loro massima maturazione, non sembra più essere una cosa da Serie A. Infatti, negli ultimi anni i migliori del mondo se arrivano in Italia è perché sono a fine carriera. Lo stesso vedesi per Luis Suarez, pronto a sbarcare al Monza, ma attenzione a un'altro club su di lui.

Il Monza su Suarez

Il calciomercato estivo 2022 potrebbe avere dell'incredibile, visto il grande interessamento da parte del Monza di Berlusconi e Galliani, scatenato sul mercato, per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è sul mercato a parametro zero, e l'Italia sembra la sua meta preferita.

Al momento, tuttavia, l'offerta fatta dalla squadra neopromossa in Serie A, è stata rifiutata dall'ex Atletico Madrid e Barcellona. Difatti, nonostante i 4 milioni di ingaggio all'anno offerti secondo i rumors, il calciatore vorrebbe ancora giocare in Champions oltre che arrivare in forma per il mondiale in Qatar.

L'altra squadra

Detto del Monza, che però non molla Suarez, in quanto spera di arrivare a una formula migliore per quanto riguarda lo stipendio in cui sono compresi anche i diritti di immagine, ecco che l'attaccante sembra propendere maggiormente per un'altra squadra italiana.

Si tratta del Milan campione d'Italia lo scorso maggio a Reggio-Emilia. A Milano sponda rossonera, l'uruguaiano potrebbe prendere un posto nelle gerarchie dell'attacco di Pioli, appoggiando i titolari Leao e Origi, e giocandosi il posto con l'altro "vecchio" Giroud, decisivo per la conquista dello scudetto milanista.

Monza scatenato

Il Monza di Berlusconi e Galliani sembra essere scatenato. Al di là di Suarez, infatti, ecco che sono state avanzate offerte anche per Edinson Cavani, altro uruguaiano a spasso, poi per Dybala liberatosi dalla Juventus e per Mauro Icardi.

Questi ha ancora un contratto in essere col PSG, ma è chiaro che l'abbondanza dell'attacco parigino, lo spinge sempre più lontano dalla Francia. Probabilmente, nessuno di questi giocatori arriverà al Monza, ma sognare non costa nulla e Suarez deve pensare come detto anche e soprattutto al mondiale.

Leggi anche: Koulibaly al Chelsea, è fatta: ecco le cifre dello stipendio

Non solo Italia

Non c'è solo l'Italia su Luis Suarez, anzi secondo le parole dell'agente si prospettano ulteriori offerte nei prossimi giorni. Quelle già arrivate, vedono un Fenerbahce molto forte, che dalla Turchia sembra essere arrivato a circa 6 milioni di ingaggio, una cifra alla quale con i bonus potrebbe arrivare pure il Milan, ma non il Monza.

Difficile, invece, un ritorno nella Liga da parte del pistolero, così come un altrettanto ritorno in Premier League. Forse, potrebbe esserci un ritorno in Olanda, lì dove l'attaccante è già stato dal 2007 al 2011, giocando con la maglia dell'Ajax e mettendo a referto 81 gol in 110 presenze.

L'ultima stagione

Luis Suarez non è riuscito a imprimere un grande segno sulla sua ultima stagione con la maglia dell'Atletico Madrid. Poco incisivo rispetto a quella precedente, la 2020/2021, nella quale è stato decisivo per la vittoria del campionato spagnolo, nell'annata 2021/2022 ha comunque raggiunto la doppia cifra in termini realizzativi.

11 gol sono arrivati in Liga, mentre solo 2 totali tra Coppa del Re e in Champions League. Strano quest'ultimo dato per il pistolero, che nella massima competizione europea per club, ha sempre fatto sfraceli, anche negli anni in cui col Barcellona non ha vinto la coppa. Ad esempio, nella stagione 2019/2020, in 7 partite ha messo a referto 5 gol. Negli ultimi due anni, invece, appena 2 in totale.

Il mondiale

Come suddetto, Luis Suarez vuole trovare una squadra che gli permetta di rimanere attivo e al massimo della forma per giocare il mondiale qatariota di novembre e dicembre 2022. Il suo Uruguay si è qualificato anche grazie ai suoi gol, e si trova nel gruppo H con: Corea del Sud, Portogallo e Ghana.

Il girone non dovrebbe essere tanto difficile per la selezione di Diego Alonso, subentrato a dicembre 2021 allo storico Oscar Tabarez dopo 15 anni di regno sulla panchina uruguagia. Certo, però, il mondiale è una competizione che può riservare delle sorprese, e per questo Suarez e compagni devono stare all'erta.

Al momento, inoltre, oltre al pistolero, anche l'altro super attaccante della squadra, il già citato Edinson Cavani, è senza una squadra. I due giocatori devono assolutamente muoversi sul mercato, altrimenti rischiano di non trovare più la forma fisica che gli permetta di essere incisivi nel prossimo mondiale in Qatar.

Leggi anche: Il campionato ucraino riprende: ecco quando e soprattutto dove