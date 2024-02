Il Super Bowl 2024 è l'evento più atteso dell'anno negli USA, ma il prezzo dei biglietti è alle stelle e nella maggior parte di casi inaccessibile. Il biglietto più economico è arrivato a costare anche oltre 10mila dollari. Scopriamo a quanto ammontano le cifre.

Prezzo assurdo per i biglietti del Super Bowl 2024: il più economico ha cifre folli

Il prezzo dei biglietti, secondo le stime del sito Seat Geeks, è aumentato almeno del 36% rispetto agli anni precedenti. Tra il 2021 e il 2022 la spesa media si aggiravano intorno ai 10.000 dollari, quest'anno, invece, la spesa media è di 17.700 dollari. Il biglietto meno caro, per questa edizione del Super Bowl, dovrebbe costare 10.000 dollari circa, mentre quello più caro supererebbe di gran lunga la spesa media stimata per l'evento, che ammonta, come abbiamo già visto, a 12.700 dollari. In alcuni settori i prezzi dei biglietti sono aumentati anche del 70% rispetto agli anni precedenti.

Siamo giunti alla 58esima edizione di tale evento e quello di quest'anno ha già segnato un record: è stato il Super Bowl più costoso della storia. Molto probabilmente a far impennare i prezzi non è stata solo l'inflazione o gli ospiti che dovranno intrattenere il pubblico, ma la location e la rivalità tra le due squadre.

Le squadre che si sfideranno al Super Bowl

La finale del Super Bowl si giocherà all’Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada e si sfideranno: i Kansas City Chief contro i San Francisco Niners. Da una parte abbiamo una squadra giovane composta da atleti come: Patrick Mahomes, soprannominato l'erede di Tom Brady in NFL, e Travis Kelce, compagno di Taylor Swift; dall'altra abbiamo invece una squadra storica che ha vinto l'ultimo Super Bowl nel 1994 e che cerca di vendicarsi per la sconfitta subita proprio contro i Kansas City Chief nella finale del 2020 a Miami.

La storia del Super Bowl

Il Super Bowl è nato nel 1967 e consiste nella finale del campionato della National Football League (NFL), la lega professionistica statunitense di Football americano. Questo evento non è solo sportivo ma anche mondano in quanto durante gli intervalli e prima del match si esibiscono ospiti importanti che fanno parte del mondo dello spettacolo, motivo per cui la finale del Super Bowl è seguita in tutto il mondo.

Le due squadre che si sfideranno l'11 febbraio 2024 rappresentano il nuovo che avanza e la storia del Football americano. I Kansas City Chief hanno vinto 3 titoli del Super Bowl (nel 1970, nel 2020 e nel 2023). I Niners, invece, hanno trionfato ben 5 volte (nel 1981, nel 1984, nel 1988, nel 1989 e nel 1994) risultando una delle squadre con più titoli nella storia della NFL.

Le squadre con più trofei sono due: i New England Patriot e i Pittsburgh Steelers, entrambe hanno vinto 6 volte il Super Bowl.

