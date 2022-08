Arriva il primo trofeo della stagione, e si assegna tra il Real Madrid e l'Eintracht di Francoforte, in palio c'è la Supercoppa Europea. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni.

Il grande calcio sta per tornare. Dopo la partenza di alcuni dei top campionati nello scorso weekend, oggi torna la Supercoppa Europea, che sarà messa in palio tra Real Madrid e Eintracht di Francoforte. Ecco dove vederla in tv e soprattutto le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Supercoppa Europea, Real Madrid-Eintracht: dove vederla in tv

La Supercoppa Europea, anche quest'anno così come negli altri precedenti, è il prodromo alla stagione del grande calcio europeo in tv. Si affrontano le vincitrici di Champions League e Europa League della stagione scorsa, ovvero Real Madrid e Eintracht di Francoforte.

Per vederla in tv, bisognerà necessariamente avere un abbonamento a Amazon Prime. Infatti, solo sul servizio streaming del gigante delle vendite, sarà possibile vedere l'incontro, che partirà alle ore 21 con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini, direttamente dallo stadio olimpico di Helsinki.

Le probabili formazioni

Partendo dal Real Madrid di Carlo Ancelotti fresco vincitore della Champions League lo scorso maggio per 1-0 contro il Liverpool, ecco che non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto a quella che possiamo definire come la formazione tipo dei blancos.

Il modulo dunque dovrebbe essere il 4-3-3 con Courtois in porta, Carvajal e Mendy sulle fasce, Militao e Alaba centrali; gli immortali Kroos, Modric e Casemiro a centrocampo; Valverde, Benzema e Vinicius in attacco.

Passando all'Eintracht di Francoforte, ovvero i vincitori dell'Europa League contro i Rangers ai rigori sempre lo scorso maggio, la squadra allenata da Oliver Glasner dovrebbe scendere in campo con un modulo non speculare al Real.

Quindi pare si possa optare per il 3-4-2-1, con Trapp in porta, Touré, Tuta e N'Dicka a fare i tre centrali; Knauff e Lenz a spingere sulle fasce ai lati di Rode e Sow; mentre in attacco ci dovrebbero essere Kamada e Gotze a sostegno di Borré.

Leggi anche: Chi è Memphis Depay, il possibile sostituto di Morata alla Juve

Il caso Kostic

Se non sembra esserci niente a turbare la vigilia della partita del Real Madrid di Ancelotti, invece in casa Eintracht c'è un problema su tutti, ovvero la partenza di Filip Kostic. L'esterno d'attacco è stato prima a lungo in trattativa col West Ham, ma già da dopo la finale di Europa League, è stato contattato dalla Juventus.

L'accordo tra giocatore e bianconeri è stato facile da trovare, con circa 3 milioni all'anno più bonus per il serbo, mentre l'accordo tra le due società è stato più in salita. Tuttavia, la mancata presenza tra i convocati per la Supercoppa Europea, fa capire che ormai l'affare è in dirittura d'arrivo, e per la precisione tramite un bonifico di 17 milioni di euro da parte della Juventus al club tedesco.

La Supercoppa Europea per le italiane

La storia della Supercoppa inizia già negli anni 60, ma in realtà è stata disputata dopo un percorso travagliato solo nel 1973, con la vittoria da parte dell'Ajax di Cruijff. A seguire ci fu la Dinamo Kiev e poi si sono alternate le squadre soprattutto inglesi come il Nottingham Forest e il Liverpool, ma pure il Valencia e l'Anderlecht.

La prima squadra italiana a vincere il trofeo fu la Juventus nel 1984, e qualche anno dopo arrivò il Milan con la doppietta del 1988-1989. Ancora, ritroviamo il Milan nel 1994, mentre l'anno prima nel 1993 fu la volta del Parma. Inoltre, ritorna la Juventus con la vittoria nel 1996.

Un'altra compagine nostrana a vincere la Supercoppa Europea è stata la Lazio nel 1999, prima che il Milan ci riuscisse per la quarta e quinta e ultima volta, ovvero rispettivamente nel 2003 e nel 2007. L'ultima finale di un'italiana si è avuta nel 2010, quando l'Inter detentrice della Champions e in generale del triplete, fu sconfitta dall'Atletico Madrid.

La novità del fuorigioco

Per la prima volta nella storia della Supercoppa Europea, sarà presente il cosiddetto SAOT, ovvero il nuovo sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco. In pratica, esso darà la possibilità a chi si occupa della VAR di poter dare un responso sull'offside in massimo 30 secondi, senza perdere del tempo che alle volte sembra interminabile.

È importante l'uso di questo sistema, inoltre, poiché sarà un normalità nei prossimi anni e lo sarà pure al mondiale in Qatar del prossimo autunno. Insomma, un motivo in più per vedere la partita e capire come funziona il "nuovo" fuorigioco.

Leggi anche: Chi è Japhet Tanganga, il difensore in orbita Milan