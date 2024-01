Supercoppa Italiana 2024: date, orari e regolamento del nuovo format

La Supercoppa Italiana 2024 si prepara a regalare spettacolo ed emozioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dalle date al regolamento.

Supercoppa Italiana 2024, il regolamento

Fino alla passata edizione la Supercoppa Italiana si svolgeva in gara secca, e questo chiaramente aumentava il livello di emozione dato che le squadre partecipanti si giocavano tutto in 90 minuti.

Con l'obiettivo di trasformarla in una competizione più appetibile, però, i massimi vertici del calcio italiano hanno deciso di apportare alcune modifiche sostanziali a partire dall'edizione 2024, aumentando il numero di partite anche nella speranza di ricavare più introiti dai diritti televisivi.

Di conseguenza, la Supercoppa Italiana cambia regolamento e si trasforma in un mini torneo che vedrà scontrarsi quattro squadre, una storta di Final Four in stile spagnolo che piace e non poco in terreno iberico.

A prendervi parte ci saranno le prime due classificate del campionato precedente e le finaliste della scorsa Coppa Italia. Il torneo quindi sarà composto da due semifinali, in gara secca senza dunque chi vince passa il turno, e una finale sempre da disputarsi in un'unica sfida.

A partecipare a questa prima e rinnovata edizione saranno:

• Napoli, vittoria campionato di Serie A 2022/2023

• Inter, vittoria Coppa Italia 2022/2023

• Fiorentina, finalista Coppa Italia 2022/2023

• Lazio, seconda classificata Serie A 2022/2023

Il tabellone

Le quattro squadre impegnate in questo mini torneo dunque saranno, almeno sulla carta, quelle che hanno dimostrato di essere le più forti in Italia nella stagione scorsa.

Come sono stati decisi gli accoppiamenti? La squadra che ha vinto il campionato affronta in semifinale la seconda classificata della Coppa Italia, la vincitrice del trofeo nazionale affronta invece la seconda classificata in Serie A.

Le semifinali vedranno dunque il Napoli sfidare la Fiorentina e l'Inter affrontare la Lazio. Due scontri molto interessanti che decreteranno quali squadre andranno a contendersi l'ambito trofeo.

Sempre con lo scopo di esportare il brand della Serie A e di accendere le luci dei riflettori sul campionato italiano, la Supercoppa Italiana 2024 si giocherà interamente in Arabia Saudita.

Tutte le partite andranno in scena all'Al-Awal Park di Riad, lo stadio dell'Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. L'impianto ospita circa 25mila spettatori e sarà la sede della competizione in questa edizione.

L'Arabia Saudita si è aggiudicata l'assegnazione della Supercoppa Italiana anche nelle edizione del 2025, 2028 e 2029, mentre le sedi del 2026 e del 2027 non sono ancora state decise.

Ecco il calendario delle partite:

• Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio ore 20:00, Al-Awal Park di Riad

• Inter-Lazio, venerdì 19 gennaio ore 20:00, Al-Awal Park di Riad

• Finale, lunedì 22 gennaio ore 20:00, Al-Awal Park di Riad

Leggi anche: Mourinho esonerato, è ufficiale: ecco chi sarà il prossimo allenatore della Roma

Quando si recuperano le partite rinviate per la Supercoppa

Durante il weekend in cui si svolgerà la Supercoppa Italiana 2024 il campionato non si fermerà, di conseguenza le partite saltate dalle squadre impegnate in questa competizione saranno rinviate.

Ecco le partite che dovranno essere recuperate:

• Bologna-Fiorentina

• Torino-Lazio

• Sassuolo-Napoli

• Inter-Atalanta

Tutte e quattro le partite si recupereranno durante il mese di febbraio ma in momenti diversi. La prima a svolgersi sarà Bologna-Fiorentina, si proseguirà poi con Torino-Lazio e si chiuderà con Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta.

• Bologna-Fiorentina, mercoledì 14 febbraio ore 19:00

• Torino-Lazio, giovedì 22 febbraio ore 20:45

• Sassuolo-Napoli, mercoledì 28 febbraio ore 18:00

• Inter-Atalanta, mercoledì 28 febbraio ore 20:45

Leggi anche: Chi è Luigi Nasca: tutto sull'arbitro retrocesso in Serie B