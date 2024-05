Dopo la vittoria del Milan in campionato, quella di domenica 12 maggio contro il Cagliari, sono state definite le 4 squadre impegnate nella Supercoppa Italiana 2025: ecco chi partecipa, i possibili accoppiamenti e dove si giocheranno le partite.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Chi partecipa alla Supercoppa Italiana 2025 Quali sono gli abbinamenti e dove si giocano le partite Quando è stata istituita la Supercoppa Italiana? Chi ha vinto più Supercoppe Italiane?

Chi partecipa alla Supercoppa Italiana 2025

Dal 2024 la Supercoppa Italiana ha cambiato struttura. Infatti, non è più una partita secca tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia. Ora è strutturata attorno a 4 squadre: le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate nel campionato di Serie A.

Nel caso in cui una squadra sia presente in entrambi i criteri si passa alla terza classificata in campionato e nel caso in cui le due finaliste della Coppa Italia siano anche le prime classificate della Serie A, si passerà a selezionare la quarta squadra arrivata in Serie A. Per l’edizione 2024/2025 però, il problema non si pone visto che le due finaliste della Coppa Italia sono diverse dalle prime due classificate in Serie A.

La finale di Coppa Italia del campionato 2023/2024 vede in campo Juventus e Atalanta, mentre le prime due classificate in Serie A sono Inter e Milan (che ha blindato il secondo posto grazie al pareggio della Juventus contro la Salernitana).

Quali sono gli abbinamenti e dove si giocano le partite

Gli abbinamenti tra le quattro squadre non sono ancora decisi. L’Inter campione d’Italia affronta la perdente tra Juventus e Atalanta, mentre il Milan sfida i campioni della Coppa Italia. Le semifinali saranno partite secche che, in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari, termineranno con i calci di rigore senza passare dai tempi supplementari.

La Final Four si gioca in Arabia Saudita ed è visibile sulle reti Mediaset, che si è accaparrata i diritti per la Supercoppa Italiana 2024/2025.

Quando è stata istituita la Supercoppa Italiana?

La Supercoppa Italiana, chiamata anche Supercoppa di Lega, è una competizione istituita nel 1988. Dal 2023 ha cambiato formato, passando da 2 a 4 squadre per la fase finale.

Chi ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il record di trofei per la Supercoppa Italiana appartiene alla Juventus con 9 trofei alzati, seguono Inter e Milan a 7.

Il record, invece, per più successi consecutivi appartiene alle due squadre di Milano, Inter e Milan, che entrambe hanno alzato il trofeo per 3 anni consecutivi.