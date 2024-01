Ecco perché la Supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita e quanto guadagnano

La decisione di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ha scatenato un acceso dibattito all'interno della comunità calcistica e tra i tifosi. All'inizio, questa competizione veniva disputata in Italia tra la vincitrice del campionato e della Coppa Italia ma c'è stato un cambio di rotta portando la partita in Arabia Saudita e con la formula della Final Four. La scelta di spostare l'evento in Arabia Saudita è stata dettata da vari fattori, tra cui opportunità finanziarie, visione di sviluppo a livello globale e partnership strategiche.

Quanto ha Pagato l'Arabia Saudita per la Supercoppa?

Una delle domande più ricorrenti riguardo a questa decisione è il costo sostenuto dall'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana. L'accordo tra la Lega e l'Arabia è bello cospicuo: il montepremi è di 23 milioni di euro contro i 7.5 milioni dello scorso anno. Il montepremi è diviso così:

• 1.6 milioni di euro a squadra per le semifinaliste perdenti

• 5 milioni di euro alla finalista perdente

• 8 milioni di euro alla vincitrice

• 8.4 milioni di euro nelle casse della Lega

Perché Fiorentina e Lazio Giocano la Supercoppa Italiana?

La Supercoppa Italiana è sempre stata giocata dalla vincitrice del campionato della Serie A e dalla vincitrice della Coppa Italia ma dal 2024 è stato deciso di fare un mini campionato, chiamato Final Four, includendo anche Fiorentina perché arrivata in finale di Coppa Italia e la Lazio per il secondo posizionamento in classifica nel campionato 2022/2023.

Il contesto globale del calcio

La globalizzazione del calcio è un fenomeno sempre più evidente, con leghe e competizioni che cercano di espandersi al di là dei confini nazionali per raggiungere un pubblico più ampio. La scelta di spostare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita rientra in questa tendenza, con l'obiettivo di aumentare la visibilità e l'attrattiva del calcio italiano in nuovi mercati. Tuttavia, questa mossa non è priva di critiche, poiché alcuni ritengono che ciò possa compromettere l'autenticità e la tradizione della competizione.

Inoltre questa decisione ha fatto infuriare tifosi e non in quanto queste 3 partite hanno portato a un incremento di partite e cambio di calendario per le 4 partecipanti al torneo e, di conseguenza, si perde il valore del calcio pensando solo al vil denaro.

Il ruolo delle partnership commerciali e della promozione del calcio italiano

La collaborazione con paesi come l'Arabia Saudita apre nuove opportunità commerciali per il calcio italiano. Le partnership commerciali possono portare a investimenti significativi, consentendo la crescita delle infrastrutture sportive e l'espansione delle opportunità per i giovani talenti. Tuttavia, c'è anche il rischio che queste partnership possano sollevare preoccupazioni etiche, soprattutto in contesti in cui i diritti umani sono al centro del dibattito.