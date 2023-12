Una sentenza della Corte Europea ha stabilito che la nascita della Superlega non può essere ostacolata da UEFA e FIFA. Da oggi il calcio potrebbe completamente cambiare e i principali club europei potrebbero giocare un campionato tutto loro. Ecco i dettagli della sentenza.

Superlega, arriva la svolta dopo una sentenza della Corte Europea: cosa succede adesso

La Superlega, o meglio l'European Superleague Company, ha vinto in tribunale dopo aver presentato un ricorso contro la UEFA e la FIFA. Le due organizzazioni, secondo la Corte di Giustizia Europa, avrebbero commesso un abuso di posizione dominante nei confronti della Superlega, dei Club e dei calciatori che avrebbero aderito al progetto.

La Corte Europea ha affermato che:

Quando un’impresa in posizione dominante ha il potere di determinare le condizioni in cui le imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato, tale potere deve essere soggetto a criteri adeguati per garantire trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità, date le possibili conflittualità di interessi.

Tuttavia:

I poteri di FIFA e UEFA non sono soggetti a tali criteri. FIFA e UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante. Inoltre, a causa della loro natura arbitraria, le regole su approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi.

Ovviamente non è detto che il progetto della Superlega venga approvato, ma comunque non ci sono motivazioni giuridiche valide per contrastarlo. La Corte Europea, infatti, non si è espressa in merito all'approvazione della Superlega in quanto ha ricevuto solo domande generali sulle regole di UEFA e FIFA.

La reazione della società A22: cos'è e cosa ha dichiarato

La società A22 Sports è stata creata per organizzare questo nuovo torneo chiamato Superlega. Se tra il 2021 e il 2022 era stata presa di mira da UEFA e FIFA finendo nel dimenticatoio in poco tempo, oggi può finalmente gioire dopo la vittoria in tribunale.

La A22 è già pronta a mettersi nuovamente in moto e ripartire da capo e il CEO Bernd Reichart ha subito rilasciato delle dichiarazioni che sono state condivise sulla pagina X (ex Twitter) della società. Si legge:

Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro.

Bernd Reichart è partito in quarta dichiarando:

Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League.

Poi ha aggiunto:

Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite.

Cos'è la Superlega

Il progetto della Superlega è stato presentato nell'aprile 2021 e consisteva nella creazione di un torneo calcistico privato, distinto dalle giurisdizioni di Fifa, Uefa e leghe nazionali, al quale avrebbero partecipato le principali squadre europee. Le squadre che nel 2021 avevano aderito alla Superlega furono:

• Juventus;

• Real Madrid;

• Barcellona;

• Inter;

• Atletico Madrid;

• Chelsea;

• Tottenham;

• Liverpool;

• Arsenal;

• Manchester United;

• Manchester City.

