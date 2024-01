Chi è Sven-Goran Eriksson: tutto sull'ex allenatore svedese malato di cancro

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore conosciuto anche in Serie A, ha rivelato di avere il cancro. Ecco chi è, la sua carriera e le sue drammatiche dichiarazioni.

Dichiarazioni drammatiche quelle di Sven-Goran Eriksson, ex allenatore ritiratosi proprio per motivi di salute. Ecco che cos'ha detto, chi è e la sua carriera prima del ritiro.

Sven-Goran Eriksson rivela la sua malattia

Una situazione drammatica quella dell'ex allenatore e dirigente sportivo Sven-Goran Eriksson, il quale ha dichiarato di avere un cancro allo stadio terminale e di avere a disposizione, probabilmente, al massimo un anno di vita:

Tutti capiscono che ho una malattia che non è buona. Tutti immaginano che sia un cancro e lo è. Ma devo combattere il più a lungo possibile. Forse nella migliore delle ipotesi mi resta un anno, nella peggiore delle ipotesi anche meno. O nel migliore dei casi, suppongo anche di più. Non credo che i medici che ho a disposizione possano essere del tutto sicuri, possono non metterci un giorno. È meglio non pensarci. Devi ingannare il tuo cervello. Potrei andare in giro a pensarci tutto il tempo e sedermi a casa ed essere infelice e pensare di essere sfortunato e così via.

Ha poi proseguito lanciando un messaggio di grande forza:

È facile finire in quella posizione. Invece no, bisogna guardare i lati positivi delle cose e non seppellirsi, perché questa è ovviamente la cosa peggiore di tutte.

Chi è Sven-Goran Eriksson

Sven-Goran Eriksson è un ex allenatore di calcio svedese che nel corso della sua carriera, che scopriremo nel paragrafo successivo, si è distinto per professionalità e intelligenza.

Ha iniziato il suo percorso in panchina nel lontano 1976 per concluderlo solamente nel 2019. Nasce a Sunne ma cresce a Torsby, in una contea, quella di Varmland, in cui molti, egli compreso, discendono da famiglie finlandesi emigrate molti anni prima.

Un fine conoscitore di calcio in tutte le sue forme, sport a cui si appassiona già da bambino e in cui inizia la sua carriera come calciatore ma che purtroppo, come spesso accade, viene stroncata presto a causa di un infortunio.

È sicuramente una delle figure più influenti degli ultimi decenni, un allenatore che ha vinto, che è riuscito a girare il mondo trasmettendo le sue conoscenze sempre con grande professionalità.

La carriera

Eriksson, come scritto in precedenza, inizia la sua carriera da giocatore, ma a soli 27 è costretto a ritirarsi a causa di un brutto infortunio. Nulla è perduto però, è solo il preludio a quella che sarebbe stata poi la sua vera vocazione: la panchina.

A soli 28 anni inizia come vice al Degerfors, ma un anno più tardi prende in mano le redini della squadra. Il Goteborg lo cerca e lo assume, qui vince e convince al punto che mezza Europa gli mette gli occhi addosso.

Dal 1982 al 2019 allenerà in quattro continenti diversi e in una moltitudine di Paesi, Italia compresa, e collezionerà titoli su titoli. È l'unico allenatore della storia ad aver vinto in quattro nazioni diverse il double, ovvero ad aver conquistato nella stessa stagione campionato e coppa nazionale, e lo ha fatto in Svezia, Portogallo e Italia.

Una vecchia conoscenza della Serie A

I tifosi italiani non si sono dimenticati chi è Sven-Goran Eriksson, infatti, tra il 1984 e il 2001 è stato uno dei personaggi più influenti in Serie A. Con Roma, Fiorentina e Sampdoria svolge il ruolo di direttore tecnico, mentre con la Lazio ricopre la posizione di allenatore.

Con i biancocelesti vince lo scudetto nel 1999-2000, due Coppa Italia, due Supercoppe, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Non mancano i trofei da direttore tecnico e soprattutto l'affetto che ha ricevuto nel corso di tutte queste esperienze.

In Italia, come nel resto del mondo, è un personaggio molto amato per tutto quello che è riuscito a dare al mondo del calcio, sport che gli deve molto.

