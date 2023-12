Chi è Tajon Buchanan: tutto sull'esterno del Bruges a un passo dall'Inter

Esterno classe 1999 molto seguito dalle big europee, grande prospetto del calcio canadese e attualmente in forza al Bruges. Ecco chi è Tajon Buchanan e quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Tajon Buchanan

Per gli appassionati di calcio e del fantamercato non sarà di certo un nome sconosciuto, dato che già da qualche tempo è finito nei radar delle grandi squadre grazie alle ottime prestazioni messe in scena con la maglia del Bruges.

Tajon Buchanan è un calciatore canadese classe 1999, nato a Brampton in Ontario, che promette di diventare uno degli uomini di punta di un movimento in forte crescita. Su di lui hanno messo gli occhi molte big tra cui l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola.

La carriera

Buchanan inizia a giocare nel college di Syracuse nello Stato di New York e ben presto diventa la nona scelta al SuperDraft 2019. In questa occasione si trasferisce ai New England Revolution e inizia a dimostrare il suo valore nel mondo dei grandi.

Nel 2021 vince la MLS Supporters' Shield e attira su di sé le attenzioni delle squadre europee. Ad accaparrarselo è il Bruges, il club belga se ne assicura le prestazioni per una cifra pari a 6,36 milioni di euro.

In Belgio vince campionato e Supercoppa Nazionale e raggiunge gli ottavi di Champions League. Quello che però più sorprende è la sua capacità di adattamento e la sua continuità, in 67 presenze colleziona 5 gol e 12 assist.

Un giocatore giovane che ha già potuto misurarsi in contesti molto complicati, riuscendo a dimostrare il suo valore anche nel calcio del Vecchio Continente e in competizioni del calibro della Champions League.

Caratteristiche tecniche e come gioca

Una volta capito chi è Tajon Buchanan scopriamo di più sulle sue caratteristiche, poiché è proprio grazie a queste che è riuscito a incuriosire molte squadre di livello assoluto.

Il canadese gioca sulla banda laterale ma è un perfetto jolly in grado di giocare da terzino, da esterno di centrocampo e anche di attacco. Inoltre, nonostante sia un destro naturale, sa coprire anche la fascia di sinistra e questo è sicuramente un valore aggiunto.

Ha delle qualità fisiche importanti, supera il metro e ottanta ed è dotato di una grande corsa. Non solo, tecnicamente ha dimostrato ottime capacità e tatticamente può imparare ancora molto.

Per quanto riguarda la configurazione tattica perfetta per lui, proprio grazie alla sua adattabilità non ce n'è una particolare, sia con la difesa a quattro che a tre potrebbe rientrare stabilmente nelle rotazioni degli allenatori.

