Il team vincente di Jannik Sinner: chi sono gli allenatori e i preparatori del tennista

Chi sono i membri del team di Jannik Sinner? Il tennista altotesino ci ha messo il talento e la racchetta, ma dietro al suo traguardo vi è una preparazione dietro le quinte che vede come protagonisti persone molto competenti e alcuni affetti familiari. Scopriamo lo staff che lavora per rendere Sinner il numero 1 al mondo.

Il team vincente di Jannick Sinner: chi sono gli allenatori e i preparatori del tennista

Partiamo dalle due figure chiave: gli allenatori. Jannik Sinner è seguito da due coach molto noti nel mondo del tennis: Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il primo è un ex tennista, classe 1983, di Ascoli Piceno. Come tennista non ha avuto molto successo, ma ha trovato il suo riscatto nel mondo del tennis in qualità di allenatore. Vagnozzi, prima di Sinner, ha allenato Marco Cecchinato, portandolo alle semifinali del Roland Garros nel 2018, e Stefano Travaglia.

L'altro allenatore di Sinner è invece l'australiano Cahill. Classe 1965, è un ex tennista che ha avuto successo nel doppio raggiungendo la top 10 del ranking ATP e conquistando 13 trofei ed una finale negli Slam. Cahill ha molta esperienza come allenatore e ha infatti seguito alcuni dei tennisti migliori nella storia di tale sport, tra questi: Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Simona Halep, Andy Murray, Ana Ivanovic e Fernando Verdasco.

Passiamo adesso ai preparatori e ai fisioterapisti di Jannik Sinner. La preparazione fisica del tennista altotesino è affidata ad Umberto Ferrara, classe 1968, che ha già lavorato in passato con Vagnozzi ai tempi di Cecchinato. I muscoli di Sinner sono anche nelle mani del fisioterapista Giacomo Naldi e dell'osteopata Andrea Cipolla.

Una menzione a parte va fatta per gli affetti familiari. Jannik Sinner è seguito costantemente dal padre Hanspeter Sinner, che non è solo il tifoso numero 1 del tennista, ma è anche il suo cuoco personale.

La vittoria di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner, ieri, 28 gennaio 2024, ha scritto la storia del tennis italiano trionfando agli Australian Open. Il tennista altotesino ha vinto il suo primo titolo del Gran Slam battendo in una finale al cardiopalma il tennista russo Daniil Medvedev. All'inizio del match, Sinner, era sotto di 2 set e le speranze di vittoria erano quasi a zero. Con costanza e resistenza ha saputo ribaltare completamente il risultato imponendosi sull'avversario con 3 set vinti di fila.

Nessun italiano si era mai spinto così avanti agli Australian Open, Sinner è stato l'unico nella storia a trionfare in questa competizione. Inoltre, Jannik Sinner, ha riportato un titolo del Gran Slam in Italia dopo 48 anni, l'ultimo a riuscire in questa impresa fu Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros.

Jannik Sinner, oggi, è il terzo giocatore italiano nella storia nazionale di questo sport a vincere uno Slam.

Leggi anche: Sanremo 2024, Sinner risponde all'invito di Amadeus: "Io non ci andrei"