Thuram, l'infortunio e i tempi di recupero: probabile stop di 20 giorni

Thuram è diventato fondamentale per l'attacco di Inzaghi, preso a costo zero l'attaccante sta dimostrando quanto può dare a questa squadra. Il francese, purtroppo, è uscito tra il primo e il secondo tempo della partita contro l'Atletico per infortunio. Quando potremmo rivedere l'attaccante in campo?

Thuram infortunio: i tempi di recupero

L'Inter ha trionfato nel primo round degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Grazie a un gol segnato da Marko Arnautovic nella seconda metà della partita, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno superato gli avversari spagnoli. Tuttavia, la serata a San Siro è stata offuscata dall'infortunio subito da Marcus Thuram. Il giocatore francese ha manifestato un fastidio verso la fine del primo tempo ed è stato costretto a uscire dal campo all'intervallo. I tifosi dell'Inter sono in attesa di conoscere la natura dell'infortunio e i tempi di recupero previsti.

Simone Inzaghi spera che l'infortunio di Thuram sia di breve durata. Dalla prima valutazione sembra che si tratti di una contrattura all'adduttore destro, come ha comunicato il club nerazzurro. Tuttavia, esiste la possibilità che si tratti di un'elongazione muscolare che richiederebbe almeno 20 giorni di recupero e sicuramente salterà la partita con il Lecce e con l'Atalanta. Nonostante ciò, sembra che l'infortunio non sia grave e che il giocatore francese possa fare ritorno prima del prossimo match di Champions in Spagna.

Ulteriori dettagli ufficiali saranno resi noti dopo gli esami previsti domani, giovedì 21 febbraio. L'assenza di Thuram potrebbe essere significativa per la formazione di Inzaghi, considerando il suo ruolo chiave. L'ex giocatore del Borussia Mönchengladbach ha fin qui segnato 12 gol e fornito 11 assist, contribuendo sia in campionato che in Coppa Italia e in Champions League.