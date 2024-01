Chi è Tiago Djaló: tutto sul giovane giocatore portoghese

Prospettiva, struttura fisica e qualità tecnica. Ecco chi è Tiago Djaló, giovane difensore portoghese con un passato al Milan conteso dalle big.

Chi è Tiago Djaló

Tiago Emanuel Embalo Djaló, per tutti solamente Djaló, è un giovane difensore portoghese nato nel 2000 che attualmente milita nel Lille. Il suo non è sicuramente un nome sconosciuto tra gli addetti ai lavori e nemmeno tra gli appassionati di calcio.

Nel corso del tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i giovani talenti più interessanti del panorama europeo, e questo nonostante sia distante dai campi di calcio dal 5 marzo 2023.

Infatti, un infortunio al crociato lo ha costretto ai box, ma nonostante questo su di lui ci sono gli occhi di molte big, comprese alcune squadre di Serie A. Questo perché la sua crescita, fino al momento dello stop, è stata costante e inesorabile e soprattutto potrà riprendere trasformandolo in un calciatore top.

La cosa più sorprendente, e che più mette in risalto il suo talento, è che le squadre sono interessate a ingaggiarlo già in questa sessione invernale di mercato e di fatto non lo avrebbero a disposizione ancora per alcune settimane.

La carriera di Djaló

Tiago Djaló cresce calcisticamente allo Sporting Lisbona, squadra che lo forma fino a farlo diventare un giocatore di assoluta prospettiva. Nel 2019 viene nominato come miglior difensore della Youth League e su di lui si posa lo sguardo di molte big.

Il giovane giocatore portoghese prende la decisione più ovvia, ovvero quella di andare al Milan, dato che a sceglierlo fu proprio Maldini, uno dei difensori più forti della storia.

La parentesi in rossonero durerà solamente qualche mese, giusto il tempo di dimostrare una volta in più il suo valore con la maglia della Primavera, Djaló, infatti, è pronto per il mondo dei grandi.

Il Milan lo inserisce nella trattativa per arrivare a Leao e di conseguenza il suo futuro è al Lille. Arrivando al presente, dopo un ottimo avvio nel quale ha giocato con continuità, è arrivato un brutto infortunio al crociato e per questo è ancora fermo ai box.

Caratteristiche tecniche

Tiago Djaló è un giocatore molto forte fisicamente, alto 190 centimetri per circa 83 chili di peso. È sicuramente molto abile nei contrasti e dentro le due aree si fa rispettare nel gioco aereo anche contro calciatori molto esperti.

Non è però tutto qui, infatti, è anche molto duttile dato che preferisce ricoprire la zona centrale ma a volte è stato utilizzato anche come laterale basso.

In passato ha giocato anche davanti alla difesa, e infatti tecnicamente si difende benissimo. Sicuramente nel calcio contemporaneo, nel quale spesso le squadre prediligono una costruzione dal basso, avere a disposizione un difensore che sia in grado di far partire l'azione con qualità è fondamentale.

Djaló è il prototipo del calciatore moderno, in grado di sapersi destreggiare in diverse zone di campo e di svolgere diverse funzioni. Se a questo aggiungiamo che è un classe 2000 e che dunque può crescere ancora molto, capiamo bene il perché le big vogliono accaparrarselo.

