La serata di Champions League di martedì, valevole per la seconda giornata di fase a gironi, non ha fatto parlare di sé solamente per il calcio giocato ma anche per uno striscione esposto da alcuni tifosi contro la regina Elisabetta. Un gesto provocatorio e che lascia ben poco all'immaginazione, ecco chi è coinvolto e le motivazioni.

Tifosi contro la regina Elisabetta, quali squadre sono coinvolte

Alcune morti sono destinate a rimanere nella storia e quella della regina Elisabetta è sicuramente una di queste.

Un regno longevo in cui ha potuto attraversare e vivere epoche diverse, facendosi amare dalla maggior parte della popolazione e diventando icona di diverse generazioni.

Nonostante questo, alcuni tifosi hanno esposto uno striscione contro la regina Elisabetta, anzi, contro le conseguenze successive alla sua dipartita che riguardano il mondo del calcio.

Parliamo dei tifosi del Bayern Monaco che non si sono fatti sfuggire l'occasione di dire la loro sullo stop ai campionati del Regno Unito.

Per farlo hanno sfruttato la partita di Champions League contro il Barcellona, una sfida di cartello che ha riscosso ovviamente molta visibilità.

Dunque, più che uno striscione rivolto direttamente alla regina, è sembrata più una provocazione nei confronti degli organi di competenza del calcio inglese.

Un gesto che ha trovato comunque un grande riscontro mediatico e che non è di certo passato inosservato.

Cosa dice lo striscione

I tifosi del Bayern Monaco hanno esposto quindi uno striscione provocatorio, un gesto quasi di solidarietà nei confronti dei colleghi inglesi che sarebbero, secondo loro, vittima delle scelte della Federazione e non solo.

Lo striscione è molto eloquente e recita:

"Ritardi e sospensioni delle partite all'ultimo minuto a causa della morte di un reale? Rispettate i tifosi!"

Quindi i tifosi più che contro la regina Elisabetta sembrano contrari alle decisioni prese in conseguenza alla sua morte.

La presa di posizione dei supporter tedeschi è avvenuta in maniera molto più forte e significativa rispetto a quella degli inglesi, che finora non si sono esposti pubblicamente sulla questione.

Ovviamente il momento è delicato e nel Regno Unito sono giorni di lutto, la situazione sembra quasi pesare maggiormente all'estero che in madre patria ma nei prossimi giorni non sono escluse altre manifestazioni di dissenso anche in Inghilterra e non solo.

Lo stop dei campionati e perché è avvenuta la protesta

Tifosi contro la regina Elisabetta, tifosi contro lo stop ai campionati, tifosi contro qualcosa o qualcuno, capita sempre più spesso di sentir parlare di situazioni di questo tipo e molto è riconducibile a come il calcio si sia trasformato negli ultimi anni.

Questa stagione inoltre sarà ancor più particolare rispetto alle ultime disputate, e questo per via dei Mondiali in Qatar.

La competizione internazionale per eccellenza, che si giocherà inusualmente in inverno, scombussola il calendario rendendolo ancor più fitto e con meno giorni di pausa e slot liberi.

Per i tifosi diventa ancora più difficile seguire la propria squadra e l'organizzazione è fondamentale, soprattutto quando si gioca in trasferta.

Per questo la sospensione o il rinvio di una partita crea notevoli disagi, lo sanno bene i tifosi del Bayern Monaco che non hanno resistito alla tentazione di dire la loro.

Lo scorso week-end, Premier League e serie appena inferiori si sono bloccate in segno di lutto, la partita dei Rangers Glasgow contro il Napoli è stata posticipata di un giorno e via dicendo, ma ora la situazione pare essersi sbloccata.

La decisione di sospendere le competizioni in segno di lutto ha diviso l'opinione pubblica proprio per i motivi sopracitati.

In Champions League, fatta eccezione proprio per i Rangers, le squadre britanniche hanno giocato regolarmente e nel prossimo week-end ripartiranno anche i campionati nazionali.

Il Bayern protesta, le inglesi no

Come abbiamo detto, le squadre inglesi hanno giocato regolarmente in Champions League ma gli unici tifosi a esporre striscioni contro la regina Elisabetta sono stati quelli del Bayern Monaco.

Il Tottenham è partito per la trasferta in Portogallo contro lo Sporting Lisbona, il Liverpool ha ospitato in casa l'Ajax, il Manchester City ha giocato in casa contro il Borussia Dortmund e il Chelsea a Londra contro il Salisburgo.

Insomma, molte occasioni per dimostrare il proprio dissenso ma alla fine questi è stato messo in luce dal Bayern Monaco.

Se nel corso del prossimo week-end non ci saranno contestazioni è probabile che non ne vedremo più in futuro riguardo a questa tematica, e che i tifosi inglesi abbiano preferito mantenere un profilo basso in segno di rispetto verso la regina.

Oltre le polemiche: Bayern Monaco-Barcellona, il risultato

Oltre ad essere stata una partita finita sotto i riflettori per via dello striscione dei tifosi contro lo stop ai campionati dopo la morte della regina Elisabetta, Bayern Monaco-Barcellona è stata anche una partita di cartello.

La prima con Lewandowski in Baviera da avversario, l'ennesima in cui i catalani hanno perso contro i tedeschi.

La partita è finita 2-0 grazie alle reti di Hernandez e di Sané, ora il Bayern Monaco è in testa al Gruppo C a quota 6 punti mentre il Barcellona è a quota 3.

Ricordiamo che le due squadre sono nel girone dell'Inter, che invece ha vinto contro il Viktoria Plzen per 2-0.

