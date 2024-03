I cori fascisti dei tifosi della Lazio nella birreria Putsch di Monaco: cos'è successo

Martedì 5 marzo 2024: sono ore caldissime per il ritorno degli ottavi di finale tra la squadra di Sarri e il Bayern Monaco di Tuchel. La Lazio all'andata si è comportata benissimo, vincendo 1-0 contro la corazzata tedesca. Lo stesso, però, non si può dire di qualche tifoso biancoceleste, che fa discutere anche in vista del ritorno. Cos'hanno fatto i tifosi della Lazio nella birreria di Monaco? La polemica è già scoppiata.

Tifosi della Lazio scatenati nella birreria di Monaco: cos'è successo?

La folla biancoceleste che si è riversata nelle strade di Monaco in attesa del match di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio ha lasciato i tedeschi inferociti e gli italiani imbarazzati. La sera prima della partita, infatti, qualche tifoso laziale si è introdotto nella birreria più famosa di Monaco, passata alla storia per uno degli episodi più spiacevoli e determinanti di tutta la - terribile - storia del primo Novecento.

Una volta entrati nella Hofbräuhaus, alcuni tifosi laziali hanno iniziato a gridare "Duce, Duce" come si vede nei video che girano sui social. La serata è continuata con vari cori inneggianti al fascismo, il tutto coreografato da saluti romani innaffiati da qualche birra di troppo.

Un episodio a dir poco sgradito sul quale Alessandro Onorato, assessore allo sport per la città di Roma, si è espresso così: