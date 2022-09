Una separazione è sempre una tragedia per una coppia che, dopo aver condiviso una parte della propria vita insieme, si ritrova a dover ricominciare daccapo, allontanandosi su strade diverse. Quando si tratta di personaggi famosi, però, questo scatena anche la creatività del web, il quale trova sempre nuovi modi per esprimere le proprie opinioni ad esempio ideando contenuti umoristici sulla vicenda: questo è il caso dei meme.

Vediamo quali sono i meme più diffusi su Francesco Totti e Ilary Blasi che si sono susseguiti dopo la loro separazione.

I Rolex di Totti: l’intervista che ha scatenato il web

Proprio in questi giorni è stata rilasciata un’intervista al Corriere della Sera, in cui l’ex calciatore racconta del tradimento da parte della moglie, del ruolo che ha avuto l’amica Alessia Solidani nella vicenda e della sua collezione di orologi, che Ilary e il padre gli avrebbero sottratto solo per fargli un dispetto.

Questo ha portato molti utenti del web a postare sui social meme a riguardo, che infatti hanno utilizzato l’hashtag #Totti per condividere immagini ironiche con descrizioni del tipo “la guerra dei Rolex” o citando una scena del film “Il ponte delle spie” per descrivere il futuro scambio degli orologi tra i due.

I meme più divertenti sulla separazione Totti-Ilary

Oltre ai meme già citati, però, ce ne sono anche altri che stanno circolando ormai da mesi, i quali ironizzano principalmente sul tradimento da parte di Totti, utilizzando vari personaggi celebri per ironizzare sull’argomento.

Tra i più divertenti ricordiamo sicuramente il photoshop sulla maglietta dell’ex calciatore della frase “ridamme i rolex” al posto di “6 unica” e, sempre sullo stesso tema, aggiungendo la negazione a questa frase che è diventata così “non 6 + unica”.

Poiché la notizia è stata data durante la crisi di governo, inoltre, sono circolati anche dei meme che hanno unito i due eventi, ad esempio con Draghi che chiede una “pausa di riflessione” come Totti e Ilary.