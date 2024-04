Serie A 2023/2024, Udinese Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter sfida l'Udinese nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Udinese e Inter si affrontano nel posticipo della 31^ giornata di Serie A. Ci si attende una partita molto interessante. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e il pronostico.

Udinese-Inter, 31^ giornata di Serie A

Situazioni opposte quelle di Udinese e Inter, che al BluEnergy Stadium si sfidano mettendo in palio punti pesantissimi. Friulani in piena lotta salvezza e che devono conquistare punti fondamentali per un finale di stagione che si prospetta al cardiopalma.

La squadra di Cioffi si trova a più due dal Frosinone terzultimo, e per meritare la conferma nella massima serie deve dimostrare qualcosa in più. Di fronte, però, si troverà una vera e propria corazzata.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono in fuga in solitaria verso la vittoria del campionato, e attraverso una vittoria potrebbero portarsi a più 14 dai cugini milanisti che inseguono.

Una questione che ormai è diventata solo matematica, ma che i meneghini vogliono chiudere in fretta per festeggiare in anticipo. La gara d'andata, che si è disputata il 9 dicembre, si è conclusa con un roboante 4-0 per l'Inter, staremo a vedere se il ritorno avrà un esito diverso.

Udinese-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra vuole vincere per coltivare l'obiettivo salvezza, l'altra per mettere un ulteriore, ennesimo, tassello sulla corsa Scudetto. Tra i friulani e i meneghini si prospetta una partita molto interessante, ecco dove vederla in TV.

Udinese-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. In alternativa, la si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

A commentare le emozioni del match su DAZN saranno Stefano Borghi e Marco Parolo. Sky, invece, ha scelto la coppia Compagnoni-Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Udinese-Inter, partita valevole per la 31^ giornata di Serie A, andrà in scena lunedì 8 aprile, alle ore 20:45, al BluEnergy Stadium di Udine.

Probabili formazioni di Udinese-Inter

Cioffi schiererà la sua squadra con il 3-5-1-1. Davanti a Okoye, la difesa a tre sarà composta da Perez, Bijol e Giannetti. Sulla corsia di destra partirà Ferreira, mentre a sinistra spazio dal primo minuto a Kamara.

In mezzo al campo, Lovric e Samardzic affiancheranno Walace mentre sulla trequarti, alle spalle di Thauvin unica punta, largo alla qualità di Pereyra.

Simone Inzaghi risponde con il consueto 3-5-2. Pavard, Acerbi e Carlos Augusto difenderanno Sommer. A destra Dumfires è in vantaggio su Darmian mentre la banda di sinistra sarà occupata da Dimarco.

In mezzo al campo nessun cambiamento in vista: Calhanoglu fungerà da play e al suo fianco partiranno Barella e Mkhitaryan. In avanti, ancora spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico

I meneghini hanno tutta l'intenzione di chiudere al più presto la pratica Scudetto, e per questo motivo non vogliono lasciare punti per strada. Non sarà però semplice contro un'Udinese in piena lotta per non retrocedere.

Gli uomini di Cioffi sono ben consapevoli che d'ora in avanti ogni partita conta come una finale, anche quelle che all'apparenza sembrano proibitive. Il campo potrebbe diventare un fattore ma i nerazzurri non hanno alcun timore, anche perché quanto hanno dimostrato fino a qui basta e avanza per le loro sicurezze.

Considerato il valore della rosa e lo stato di forma delle due squadre, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

