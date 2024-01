Serie A 2023/2024, Udinese Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan sfida l'Udinese in trasferta nella partita valevole per la 21^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Udinese-Milan, 21^ giornata di Serie A

L'Udinese è reduce dal pareggio ottenuto al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, un punto utile più per il morale che per la classifica. Infatti, al momento i friulani hanno solo una lunghezza di vantaggio sul Verona terzultimo, e quindi non fare punti nella prossima partita potrebbe significare scivolare in zona retrocessione.

Un'eventualità che Cioffi e il suo staff vogliono scongiurare in tutti i modi, ma per farlo i suoi uomini dovranno mettere in scena una grande prestazione contro il Milan.

I rossoneri sono rinvigoriti grazie alla vittoria ottenuta sulla Roma, partita che ha decretato l'esonero di José Mourinho, e ora la distanza dalla Juventus è di sette punti.

Per la squadra di Pioli è ora fondamentale trovare continuità di rendimento per tentare di riavvicinarsi al duo di testa. Al Bluenergy Stadium potrebbe uscirne dunque una partita molto intensa e sicuramente tutta da vivere.

Udinese-Milan, dove vederla in TV e in streaming

I friulani hanno la grande esigenza di fare punti per allontanarsi dalla zona calda di classifica, i rossoneri vogliono vincere per consolidare il terzo posto e riavvicinarsi alla vetta.

Potrebbe uscirne una partita entusiasmante, ecco dove vederla in TV. Udinese-Milan sarà visibile, previo abbonamento, su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky GO e NOW. DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi e Fabio Bazzani. A commentare la sfida su Sky, invece, saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Quando e dove si gioca

Udinese-Milan, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 20 gennaio, alle ore 20:45, al Bluenergy Stadium di Udine.

Probabili formazioni di Udinese-Milan

Cioffi deve fare a meno di Deulofeu, Ebosse e Bijol e schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Okoye sarà difeso da Perez, Kristiansen e Ferreira. In mezzo al campo Walace sarà affiancato da Samardzic e Lovric, mentre Ebosele e Kamara occuperanno le corsie. In avanti, spazio a Pereyra e al giovane Lucca.

Stefano Pioli, ancora orfano dei centrali Thiaw e Tomori, potrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3. Davanti a Maignan, partiranno Calabria e Theo Hernandez ai lati e Kjaer e Gabbia al centro della difesa.

In mezzo al campo Adli fungerà da play, al suo fianco spazio a Reijnders e Loftus-Cheek, con quest'ultimo che potrebbe alzarsi anche sulla trequarti. In avanti, spazio al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cioffi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

I rossoneri sono a caccia di continuità, la vera grande assente di questa prima metà di stagione. La squadra di Pioli alterna grandi prestazioni ad altre molto meno convincenti e i sette punti dalla Juventus seconda ne sono una chiara dimostrazione.

L'Udinese invece, dal canto suo, non può più permettersi passi falsi data la distanza dalla zona retrocessione. Un solo punto non può di certo rasserenare gli uomini di Cioffi che tenteranno quindi l'impresa di fronte al proprio pubblico.

Le motivazioni non mancheranno a nessuna delle due squadre. Considerato il valore della rosa e lo stato di forma dei giocatori, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan di Pioli parte favorito.

