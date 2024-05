Nel posticipo della 35^ giornata di Serie A, il Napoli va a Udine per restare attaccato al treno Champions: ecco dove vederla in TV, quali sono le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match.

Udinese Napoli, 35^ giornata di Serie A

Nel posticipo della 35^ giornata l’Udinese ospita alla Dacia Arena il Napoli in un match importante per rimanere attaccato al treno salvezza. I padroni di casa, a tre punti dall’Empoli diciassettesimo, devono cercare di vincere per tenere vive le speranze di restare in Serie A.

Dall’altro lato gli azzurri, reduci da un pari amaro con la Roma, scendono in campo in un finale di stagione che sembra non riservare più obiettivi alla formazione di Calzona, la quale comunque cercherà di dare il tutto per tutto per restare in scia quinto posto e continuare a sognare la Champions, almeno finché la matematica non la condannerà.

Udinese Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Il match è disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN usando l’app su smart TV e console. La sfida è visibile anche per gli abbonati Sky tramite Zona DAZN (canale numero 214 di Sky) per chi ha attivato il servizio. La partita è disponibile anche in streaming su DAZN attraverso l’apposita app scaricabile su tutti i dispositivi mobile. La telecronaca dell’evento è affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Alessandro Budel.

Le formazioni

Cannavaro dovrà fare a meno di Perez e Payero, squalificati, e Deulofeu, Ebosse, Giannetti, Lovric e Thauvin, infortunati. Zarraga è previsto a centrocampo mentre Kamara risulta in vantaggio su Zemura.

Infermeria larga anche per il Napoli, che deve fare a meno degli assenti Raspadori, Kvaratskhelia e Zielinski: occasione dal primo per Cajuste e forse anche per Lindstrom, anche se pure Ngonge e Traoré spingono per una maglia da titolare. Mario Rui va verso la panchina in favore della conferma di Olivera, con Ostigard in vantaggio su Juan Jesus al centro.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

Le quotazioni dei bookmakers

I bookmakers danno favorito il Napoli, con il 2 quotato tra l’1.92 e il 2.00. La vittoria dell’Udinese si aggira attorno al 3.60-3.75, mentre il pari è dato tra 3.55 e 3.80.

