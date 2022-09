Oggi è l'ultimo giorno di calciomercato in Serie A, tra acquisti e cessioni le squadre sono pronte. C'è ancora qualche ora per puntellare la rosa, vediamo a che ora si chiude e le trattative in corso.

L'ultimo giorno di calciomercato in Serie A è ufficialmente partito, e con esso le ultime trattative. Acquisti importanti e cessioni da record, le grandi e le piccole hanno cercato in tutti i modi di diventare ancor più competitive e la stagione promette di regalare grandi emozioni. In Italia si chiude oggi, qual è la situazione all'estero? Vediamo le ultime trattative e la situazione negli altri campionati.

Ultimo giorno di calciomercato in Serie A, a che ora chiude

Gli amanti del grande calcio adorano seguire le sessioni di calciomercato, fare previsioni, pronostici e scoprire nuovi talenti.

Inoltre, la sessione estiva è quella che trascina i tifosi fino all'avvio di una nuova stagione, il che significa il termine della pausa e il ritorno delle partite.

I Mondiali in Qatar hanno scombussolato la consueta routine anticipando l'avvio dei campionati e lasciando aperta la finestra di mercato anche nel corso delle prime giornate.

Così facendo le società hanno potuto vedere i limiti delle proprie rose e hanno anche potuto arginare i primi problemi d'infortunio.

È il caso del Milan ad esempio, che ha sopperito all'assenza di Florenzi, fuori per infortunio, con l'acquisto last minute di Dest.

Oggi alle ore 20 suonerà il gong e anche l'ultimo giorno di calciomercato in Serie A terminerà.

Quando chiude negli altri campionati

Se per la Serie A questo è l'ultimo giorno di calciomercato non vale lo stesso per tutti gli altri campionati.

Infatti non c'è uniformità nella scelta, qualcuno ha già chiuso i battenti mentre qualcun altro continuerà a tenere aperta la finestra di mercato ancora per un po'.

I top cinque campionati europei, Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e Liga chiuderanno oggi alle ore 20, occhio ovviamente al fuso orario.

Non vale lo stesso però per Olanda, Norvegia, Svizzera, Croazia Austria e Danimarca, i quali hanno chiuso i trasferimenti.

Il Belgio, invece, ha deciso di tenere aperto il calciomercato fino al 6 settembre, mentre in Repubblica Ceca e in Turchia questi rimarrà aperto fino all'8 settembre.

In America, Stati Uniti, Argentina e Brasile, il mercato ha chiuso già da un pezzo mentre Grecia e Portogallo hanno deciso di tenere aperto ancora per molto tempo.

La Grecia chiuderà il 15 settembre mentre il Portogallo addirittura il 22 settembre.

Più tempo per gli svincolati

Nonostante oggi sia l'ultimo giorno di calciomercato in Serie A ci sono alcune trattative che potranno continuare ancora per diverso tempo.

Parliamo dei calciatori svincolati che, ovviamente, dovranno rescindere il contratto entro la chiusura della finestra di mercato ma avranno poi l'occasione di trovare squadra nei prossimi mesi.

Il calciatore svincolato può tesserarsi con un altro club a partire dal 2 settembre fino alle ore 20:00 di martedì 13 dicembre 2022.

C'è però una restrizione per le società interessate a questo tipo di affare, queste infatti potranno tesserare massimo due nuovi giocatori svincolati.

Insomma, non solo gli affari last minute ma anche alcuni colpi di mercato che possono rivelarsi interessanti com'è già successo in passato.

Acquisti ufficiali ultimo giorno di mercato

Gli affari last minute sono sempre molto interessanti e possono cambiare le dinamiche di un'intera stagione.

Per il momento, nell'ultimo giorno di calciomercato in Serie A ci sono già due colpi ufficiali: Marko Pjaca che passa in prestito dalla Juventus all'Empoli e Remy Oudin che passa dal Bordeaux al Lecce sempre con la formula del prestito.

All'estero ci sono stati colpi interessanti fino a questo momento. Lucas Ocampos va in Prestito all'Ajax dal Siviglia, Kasper Dolberg va al Nizza in prestito sempre dal Siviglia e Manuel Akanji viene acquistato dal Manchester City, il Borussia Dortmund alla fine ha deciso di cederlo.

La giornata è però ancora lunga e si prospettano diversi colpi di scena, staremo a vedere se le squadre italiane riusciranno ad assestare qualche colpo importante.

Le trattative in corso

Dopo aver visto gli acquisti già ufficializzati dell'ultimo giorno di calciomercato in Serie A e all'estero andiamo a vedere le trattative in corso.

Dopo settimane di tentativi sembra che Arthur possa finalmente lasciare, anche se temporaneamente, la Juventus per accasarsi al Liverpool di Jurgen Klopp.

L'Inter si guarda attorno per trovare un profilo appetibile per la fascia sinistra, il nome caldissimo è quello di Jordi Alba.

La Salernitana è in chiusura totale per Piatek che sta già sostenendo le visite mediche, lo stesso vale per Dest e per Vranckx al Milan.

All'estero il Manchester United ha annunciato l'arrivo di Antony mentre il Chelsea è vicinissimo ad Aubameyang. In Serie B Somma rescinde consensualmente il contratto con il Palermo e la Spal saluta Pabai.

Il Villareal è a caccia di Hateboer dell'Atalanta ma per il momento la società della Dea resiste.

Il Monza ci prova fino alla fine per Shomurodov della Roma mentre Icardi è già pronto a lasciare Parigi per raggiungere il Galatasary in Turchia.

Le prossime ore saranno decisive, un ultimo giorno di calciomercato che si prospetta spumeggiante.

