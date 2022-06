La stagione sportiva è giunta al termine, almeno per i giocatori che non sono impegnati con le Nazionali in Nations League o nelle varie amichevoli. Ecco le mete scelte per le vacanze dei calciatori nell'estate 2022!

Le vacanze dei calciatori nell'estate 2022

Tra mete da sogno e posti esotici i calciatori hanno scelto dove fare le vacanze nell'estate 2022, per potersi rilassare mentre prendono importanti decisioni sul proprio futuro.

Il calciomercato è già in fermento e sono molti i giocatori di Serie A impegnati in rinnovi di contratto, trattative complicate e voci di mercato.

Vacanze sì e relax anche ma sempre con la testa connessa a quello che succederà da qui a fine agosto, il futuro per molti di loro è in bilico e non ci può permettere di prendere decisioni affrettate.

Ecco dove trascorrono le vacanze alcuni giocatori della Serie A.

Gerard Deulofeu

Dopo anni di gavetta Gerard Deulofeu sembra aver trovato finalmente una grande continuità di rendimento con l'Udinese, ed è reduce da una grande stagione impreziosita da 13 gol e 5 assist.

Ora è nel mirino del Napoli con Spalletti che lo accoglierebbe a braccia aperte per sostituire Dries Mertens.

Deulofeu ci pensa mentre trascorre le vacanze a Ibiza in attesa di scoprire se il giocatore belga rinnoverà o meno il contratto.

Nel frattempo, si gode anche l'attesa della nascita del figlio, un'estate molto speciale per il giocatore.

Paul Pogba

Tra i calciatori che stanno trascorrendo le vacanze d'estate 2022 c'è anche Paul Pogba, giocatore in uscita dal Manchester United nel mirino della Juventus.

Il club inglese ha già ufficializzato l'addio a parametro zero del centrocampista ex proprio dei bianconeri, e la sua volontà sembra quella di ritornare a Torino.

Nulla però è ancora stato deciso e Pogba sembra prendere tempo in vacanza negli Stati Uniti tra una partita di basket e un'altra, sport che ama in modo particolare e che gli è secondo solo al calcio.

La dirigenza juventina dovrebbe incontrarsi a breve con l'entourage del giocatore, per sbloccare in modo definitivo la trattativa e riportare il centrocampista francese in Serie A.

Domenico Berardi

La meta scelta da Domenico Berardi per le vacanze d'estate 2022, invece, è Forte dei Marmi molto vissuta dai calciatori anche quest'anno.

L'esterno d'attacco del Sassuolo può diventare uomo mercato dato che è entrato nel mirino di diversi club.

In un primo momento si vociferava dell'interesse del Milan, poi è la Roma che ha deciso di puntare forte su di lui e infine, nelle ultime ore, ci sarebbe anche la Juventus.

Il motivo dell'interesse dei Bianconeri sarebbe che l'affare Di Maria si sta complicando, complice l'entrata in scena del Barcellona, e dunque Berardi potrebbe tornare un'idea.

Arturo Vidal

Tra i calciatori in procinto di lasciare il club che stanno trascorrendo le vacanze d'estate 2022 c'è Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno, nonostante abbia ancora un anno di contratto, non sembra rientrare più nei piani della dirigenza e potrebbe dire addio a Milano a breve.

Dopo un periodo trascorso a Ibiza, assieme alla sua fidanzata Sonia, si è ora spostato in Cile in mezzo alla natura.

Su di lui c'è l'interesse di diversi club europei ma il Sud America sembra la destinazione più probabile per la prossima stagione.

Stefano Sensi

Vacanze italiane per Stefano Sensi che dopo aver trascorso un periodo a Cesenatico si è poi spostato a Urbania, luogo in cui è cresciuto.

Nella finestra invernale di calciomercato il giocatore è andato in prestito secco alla Sampdoria e ora farà ritorno all'Inter.

La sua qualità è fuori discussione, quello che preoccupa la dirigenza è la sua fragilità fisica che lo costringe spesso, troppo spesso, ai box.

Per questo motivo potrebbe essere un probabile partente e le offerte da altri club di Serie A non mancano, scopriremo a breve quale sarà il suo futuro.

Felipe Caicedo

Da un giocatore dell'Inter a un altro, Felipe Caicedo trascorre le vacanze d'estate 2022 sul Lago di Como, uno dei tanti calciatori che passa le vacanze in Italia.

Dopo l'esperienza all'Inter il suo prestito è terminato e farà ritorno al Genoa, che però nel frattempo è retrocesso.

Per Caicedo però squillano forti le sirene del Qatar e il giocatore dell'Ecuador potrebbe proprio trasferirsi lì.

Nemanja Matic

Nemanja Matic invece si trova con la moglie a Bodrum, in Turchia, perché vi parliamo di lui? Perché è a un passo dalla Roma di Mourinho!

In uscita dal Manchester United dovrebbe accasarsi proprio nella capitale e a mancare è ormai solo la firma.

A influire molto sulla sua decisione di cambiare casacca e di scegliere i Giallorossi è stato lo Special One che lo aveva già allenato sia al Chelsea che proprio con i Red Devils.

Il centrocampista serbo porterebbe muscoli, qualità e soprattutto grande esperienza, quella che manca per essere vincenti anche in palcoscenici molto prestigiosi alla Roma.

La vittoria in Conference League è solo il primo passo, Mourinho vuole portare Giallorossi in alto e Matic potrebbe aiutarlo in questo.

Nahuel Molina

Tra i calciatori che stanno trascorrendo le vacanze d'estate 2022 dati già per partenti c'è anche Nahuel Molina, terzino che ha disputato una grande stagione con la maglia dell'Udinese e che ha gli occhi addosso di molti club.

Reduce dalla vittoria con la sua Argentina, per 3-0 contro l'Italia, nella Finalissima deve ora decidere del suo futuro.

Su di lui c'è forte l'interesse dell'Atletico Madrid di Diego Simeone dove potrebbe trovare Rodrigo De Paul, compagno in Nazionale ed ex Udinese.

Anche dalla Premier League, però, stanno arrivando notizie interessanti con molti club che stanno sondando il terreno.

Per il momento si gode le vacanze con la fidanzata Barbara anche se non è ancora partito e la destinazione non è ancora nota.

Robert Lewandowski

Una storia d'amore destinata a finire, un capitolo di storia che è pronto a concludersi e questo per scelta del giocatore.

Robert Lewandowski non vuole più giocare con il Bayern Monaco e sente la necessità di provare nuove sfide e motivazioni.

Ora è impegnato con la sua Nazionale in Nations League e appena questa finirà si godrà qualche giorno di vacanza con la moglie.

L'attaccante polacco vorrebbe accasarsi a Barcellona ma il Bayern starebbe facendo pressione per trattenerlo,

Per scoprire come finirà la vicenda dovremo attendere ancora qualche settimana, ma quel che è certo è che Lewandowski vuole cambiare squadra entro la fine della sessione di calciomercato.

Mario Balotelli

Non è ancora deciso il futuro di Mario Balotelli, che è reduce da una buona stagione in Turchia con l'Adana Demirspor Kulubu e che potrebbe anche cambiare maglia.

In attesa di conoscere il suo futuro Supermario si gode le vacanze con la fidanzata ma la sua volontà è abbastanza chiara: giocare in un campionato competitivo.

Per mesi si è parlato di un suo ritorno in Nazionale e di quanto questo fosse meritato ma alla fine la chiamata di Mancini non è arrivata.

Per giocare in Nazionale non è necessario militare in grandi palcoscenici, e il C:T: dell'Italia lo sta dimostrando nel corso di questa Nations League, certo è però che aiuta e non poco essere sotto gli occhi dello staff.