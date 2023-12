Da Donnarumma a Lautaro, ecco come hanno trascorso le vacanze di Natale i calciatori

Lautaro, Donnarumma, Immobile, Salah e altri ancora, ecco come hanno trascorso le vacanze di Natale i calciatori in attesa dei prossimi importanti impegni.

Le vacanze di Natale sono un momento importante anche per i calciatori. Tra famiglia e divertimento, ecco come le hanno trascorse e i loro auguri.

Le vacanze di Natale dei calciatori del Napoli

Il Napoli sta attraversando un momento di stagione molto particolare, nel quale i risultati faticano ad arrivare e in cui il clima si sta facendo via via sempre più rovente.

24 ore di pausa da dedicare al relax e ai propri affetti, avranno giovato all'umore dei giocatori partenopei? Walter Mazzarri ne ha approfittato per rimanere in famiglia e lo stesso vale per Zielinski, Elmas e Lindstrom che hanno fatto ritorno nella loro terra natia.

Politano, Mario Rui, Juan Jesus e Gaetano hanno deciso di rimanere ai piedi del Vesuvio, festeggiando il Natale senza prendere alcun aereo.

Gigio Donnarumma in montagna, Evra al mare

Il portierone della Nazionale e del Paris Saint Germain Gigio Donnarrumma ha trascorso il Natale con la compagna Alessia Elefante nel caldo tepore di uno chalet di montagna.

Con la sua consueta allegria, invece, l'ex giocatore della Juventus Evra ha deciso di vestirsi da Babbo Natale, di ballare e di tuffarsi in un mare cristallino.

Salah e il messaggio sociale, Icardi e l'occhio nero

Le vacanze di Natale dei calciatori non sono servite solamente a riposare e a ricaricare le pile, per qualcuno è stato un momento di profonda riflessione.

Parliamo di Momo Salah, il quale ha deciso di cogliere l'occasione per lanciare un messaggio speciale dedicato agli orrori della guerra di Gaza.

Natale è un momento in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano. Con la guerra brutale in corso in Medio Oriente, specialmente la morte e la distruzione a Gaza, quest'anno arriviamo a Natale con il cuore molto pesante e condividiamo il dolore di quelle famiglie che stanno piangendo la perdita dei loro cari. Per favore non dimenticateli e non abituatevi alla loro sofferenza. Buon Natale!

Con queste parole il campione egiziano ha voluto porre l'attenzione su un argomento che non può e non deve passare in sordina.

Mauro Icardi, invece, ha trascorso il Natale con un occhio nero, rimediato nel corso della sfida infuocata giocata contro il Fenerbache. Il bomber argentino ha colpito il palo con il volto e le conseguenze sono ben visibili, non sono però mancati i battibecchi e le polemiche soprattutto con Dzeko.

Al termine della sfida, il Galatasaray ne ha approfittato per lanciare un messaggio inequivocabile:

Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco. Condividiamo ciò che arbitri, sala Var e 26 telecamere non sono riusciti a vedere e ci vergogniamo per loro. Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni.

Immobile e Szczesny in famiglia

Un Natale decisamente più tranquillo per il bomber della Lazio Ciro Immobile e per il portierone bianconero Szczesny, che hanno trascorso le festività in famiglia.

Il primo, in compagnia della moglie e dei quattro figli, ha sfoggiato un outfit completamente a tema.

Il secondo, invece, con la famiglia ha deciso di vestirsi di bianco.

Il Natale di de Vrij e Lautaro

Il Natale è un momento magico e il Duomo è lo sfondo perfetto per celebrarlo. Stefan de Vrij ha deciso dunque di approfittarne e di augurare buone feste assieme alla famiglia.

Un Natale speciale quello trascorso da Lautaro Martinez e da Augustina, che hanno invece deciso di trascorrerlo in modo romantico.

