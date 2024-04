Valentina Vezzali, chi è la schermitrice che dopo la politica sbarca all'Isola dei Famosi

Dai successi sulla pedana alle aule di Montecitorio, Valentina Vezzali ha cambiato molti ambiti nel corso della sua vita. L'ex atleta ha deciso persino di imbarcarsi in una nuova avventura, vestendo i panni di naufraga nel celebre programma L'Isola di Famosi. Ecco chi è Valentina Vezzali, dalla vita privata a quella professionale.

Chi è Valentina Vezzali: la biografia

Maria Valentina Vezzali nasce a Jesi il 14 febbraio 1974. Inizia a tirare di scherma all'età di 6 anni e appena 15enne conquista i primi successi nel Campionato Mondiale Cadette, dover vince tre titoli consecutivi. Dopo i successi in U20 conquista la Coppa del Mondo per tre volte di fila, dal 1992 al 1994. L'esordio olimpico arriva alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, dove conquista una medaglia d'Argento e una d'Oro. A Sidney nel 2000 fa invece doppietta d'Ori, vincendo sia in singolo sia a squadre. Ad Atene nel 2004 la Vezzali bissa il successo di quattro anni prima, diventando la seconda atleta a riuscirci nel fioretto femminile. A Pechino nel 2008 vince ancora l'oro, diventando l'atleta italiana con più Ori olimpici, oltre che l'unica atleta ad aver vinto tre medaglie d'oro consecutive nella stessa disciplina alle Olimpiadi. A Londra nel 2012 deve accontentarsi del bronzo in singolo, vincendo invece l'oro a squadre. Nel 2016 arriva poi il ritiro, chiudendo la carriera come schermitrice italiana più decorata di tutti i tempi con 16 titoli mondiali, 13 europei, 5 Universiadi e 11 Coppe del Mondo.

Valentina Vezzali in politica

Alle elezioni politiche del 2013 la Vezzali è candidata alla Camera dei Deputati nelle liste di Scelta Civica per l'Italia (partito centrista fondato da Monti), venendo eletta deputata nella circoscrizione Marche. Come parlamentare ha fatto parte della Commissione cultura, scienza e istruzione, concentrandosi in particolare su sport, diritti delle donne, educazione fisica, salute e alimentazione. Nel 2017 si iscrive al Gruppo misto in disaccordo con il suo partito, in vista delle elezioni del 2018. Nel 2021 è sottosegretario di Stato con delega allo sport nel Governo Draghi, mentre nel 2022 entra in Forza Italia venendo candidata per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale delle Marche e in quello del Trentino, senza tuttavia essere eletta.

La vita privata dell'ex atleta

Dal 1999 è in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Nel 2006 ha pubblicato la sua prima autobiografia scritta con Caterina Luchetti, realizzandone poi una seconda nel 2012 con Betta Carbone. Dal 2002 è sposata con l'ex calciatore Domenico Giugliano, con il quale ha avuto due figli. È una grande tifosa dell'Inter.

Non solo famiglia, sport e politica nella sua vita: la Vezzali ha deciso di cimentarsi anche in una avventura tutta diversa, partecipando nei panni di naufraga alla diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi, iniziata l'8 aprile 2024.