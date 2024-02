Serie A 2023/2024, Verona Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus vola a Verona per affrontare l'Hellas nella partita valevole per la 25^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Juventus sfida in trasferta il Verona nella partita valevole per la 25^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Verona-Juventus, 25^ giornata di Serie A

Un punto nelle ultime tre partite, questo è il magro bottino racimolato dagli uomini di Massimiliano Allegri che ora vedono l'Inter capolista prendere il volo verso lo scudetto.

Uno stop che in pochi si sarebbero potuti aspettare e che ora preoccupa e non poco. L'ultima sconfitta in ordine di tempo è arrivata per mano dell'Udinese, una sfida che non ha fatto altro che peggiorare, come se ce ne fosse bisogno, l'umore dei bianconeri.

Il prossimo avversario sarà il Verona, squadra rivoluzionata pesantemente nel mercato di gennaio soprattutto per via dei problemi economici della proprietà.

Cambiamenti necessari che fino a qui hanno portato due pareggi e una sconfitta, subita dal Napoli di Mazzarri, e ora si punta al bersaglio grosso. All'andata terminò 1-0 in favore della Juventus grazie alla rete in pieno recupero di Andrea Cambiaso.

Verona-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Il Verona punterà a conquistare punti importanti in ottica salvezza, la Juventus vuole invece vincere per prendere le distanze dal Milan, che dista di una sola lunghezza, e per riavvicinarsi all'Inter capolista.

La sfida tra gli Scaligeri e i bianconeri sarà fondamentale, ecco dove vederla in TV. Verona-Juventus sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Verona-Juventus, partita valevole per la 25^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 17 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Bentegodi di Verona.

Probabili formazioni di Verona-Juventus

Baroni schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Davanti a Montipò partiranno Tchatchoua e Cabal sulle corsie (quest'ultimo è in vantaggio su Vinagre) e Coppola e Dawidowicz al centro della difesa.

Il duo di centrocampo sarà composto da Duda e Serdar mentre sulla trequarti, alle spalle di Noslin, favorito su Henry, unica punta, spazio dal primo minuto a Folorunsho, Suslov e Lazovic.

Massimiliano Allegri deve fare i conti con qualche problema di formazione, soprattutto con l'assenza di Bremer squalificato. Nel 3-5-2 dei bianconeri, davanti a Szczesny, la retroguardia sarà composta da Gatti, Rugani e Danilo.

Sulle bande laterali conferme per Cambiaso sulla destra e Kostic sulla sinistra, mentre in mezzo al campo Locatelli sarà affiancato, ancora una volta, da McKennie e Rabiot. In avanti Vlahovic ha recuperato e partirà dal primo minuto con Chiesa.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

Il Verona è una squadra che ha fatto molta fatica fino a qui, e il terzultimo posto ne è una chiara dimostrazione. A gennaio la rosa è stata completamente rivoluzionata e ora c'è curiosità di conoscere queste nuove pedine in mano a Baroni.

Dato che la zona salvezza è distante di un solo punto, gli Scaligeri sono pronti a dare anima e corpo in ogni partita, ecco perché non saranno certamente da sottovalutare.

I bianconeri invece, dopo un periodo di continuità sia nel gioco che nei risultati, hanno rallentato di colpo e ora non possono più permettersi di sbagliare. Traballa anche il secondo posto, insidiato dal Milan, e per questo l'imperativo è quello di cambiare marcia immediatamente.

Considerato il valore della rosa delle due squadre, la differenza di classifica e l'andamento generale, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

