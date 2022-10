L'ottava giornata di Serie A ha regalato tanti gol e quindi molto spettacolo. Un solo vero big match tra Inter e Roma e tante altre sfide molto affascinanti, tra cui quella del posticipo tra Verona e Udinese. Ecco dove vederla in tv e le probabili formazioni del match serale del lunedì.

Verona-Udinese, dove vederla in tv

Per vedere in tv l'ultima sfida dell'ottava giornata della Serie A 2022/2023, ovvero quella tra Verona e Udinese, si dovrà necessariamente collegarsi o a Dazn o a Sky. Partendo dal gigante del satellite, ecco che la partita sarà visibile sui canali: Sky Sport Calcio, canale 202; Sky Sport 4k, canale 213 e su Sky Sport 251.

Riguardo lo streaming, appunto c'è la possibilità per gli abbonati a Dazn di vedere la partita tramite l'emittente olandese, ma anche per chi è abbonato a Sky di vederla via internet con il servizio Sky Go. Ovviamente il calcio di inizio è fissato alle 20:45.

Verona, la probabile formazione

Il Verona sa di essere sfavorita nell'incontro contro l'Udinese, ma il fatto di giocare in casa potrà certamente dare una grande mano agli scaligeri. Per questo, ci si aspetta un atteggiamento propositivo da parte della squadra allenata da Gabriele Cioffi, ex tecnico proprio dei friulani fino allo scorso maggio.

Questi non dovrebbe cambiare più di tanto le carte in tavola della sua rosa, e dovrebbe continuare a schierare un 3-4-1-2 con: Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Hrustic, Verdi; Henry. Verdi al momento è dato titolare, ma potrebbe partire dalla panchina.

Udinese, la probabile formazione

Passando all'Udinese, i friulani stanno stupendo tutti e nelle prime sette giornate hanno avuto un ruolino di marcia formidabile, capace di farli entrare di diritto nella lotta scudetto. Andrea Sottil, difatti, ha preso una squadra in salute grazie a Cioffi, e la sta portando verso traguardi inimmaginabili.

L'allenatore ex Ascoli, difatti, non dovrebbe cambiare l'impostazione della sua rosa, schierando il 3-5-2 con: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Con Masina out fino a fine 2022, l'Udinese comunque può contare su un parco giocatori di tutto rispetto in grado di non farne sentire la mancanza.

Il momento del Verona

Il Verona al momento si trova in 18esima posizione in classifica. Gli scaligeri hanno faticato a trovare gioco e risultati, accusando non poco sia il cambio di allenatore, con l'arrivo del succitato Cioffi propri dall'Udinese e l'addio di Tudor andato a Marsiglia, sia l'addio di diversi giocatori che l'anno scorso hanno portato nella parte di sinistra della classifica i gialloblu.

In pratica, fino ad ora, è arrivata solo una vittoria contro la derelitta Sampdoria, per 2-1, ma poi per il resto tutte sconfitte e due pareggi contro Bologna e Empoli. Inoltre, il ritrovato Monza che ha fatto 6 punti in due partite, non permette più al Verona di stare più tranquillo e stasera serve la vittoria che possa allontanare la crisi e che permetta a Cioffi di rimanere sulla panchina.

Il momento dell'Udinese

L'Udinese, come detto, sta facendo grandi cose. Solo alla prima giornata i friulani hanno perso una partita, a San Siro contro il Milan campione d'Italia, ma poi hanno infilato una serie di risultati impressionanti, che ne fanno la squadra rivelazione della Serie A.

Sottil è riuscito a prendere il lavoro fatto da Gotti e Cioffi e a trasformarlo in qualcosa di migliore e unico, riuscendo pure a trarre il meglio da una generazione di calciatori si giovani, ma che adesso hanno a disposizione esperienza nel massimo campionato italiano e che quindi sanno come si gioca nel nostro paese.

Negli altri due big match giocati dall'Udinese, difatti, sono arrivate due vittorie, quella larga contro la Roma per 4-0 e quella altrettanto bella contro l'Inter per 3-1 nell'ultima giornata prima della sosta. In attesa della partita col Verona, i bianconeri si trovano già in 5a posizione in classifica e con una vittoria ritornerebbero a meno uno dalla vetta. Del resto sognare non costa niente.

