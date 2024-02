Chi è Vicky Piria, il nuovo volto della F1 che sostituisce Federica Masolin su Sky Sport

Vicky Piria è il nuovo acquisto del team Sky. Affiancata da Davide Camicioli, sostituisce la coppia formata da Federica Masolin e Davide Valsecchi come opinionista a bordopista per seguire il mondiale di Formula 1.

Ecco chi è Vicky Piria, il nuovo acquisto del team di Sky, scelta come inviata a bordopista insieme a Davide Camicioli. I due compongono la nuova coppia che racconterà la Formula 1 in giro per il mondo, sostituendo Federica Masolin e Davide Valsecchi.

Chi è Vicky Piria: una vita all'insegna della velocità

Vittoria "Vicky" Piria è nata a Milano l'11 novembre 1993 da madre inglese e padre italiano. Proprio quest'ultimo, Pierpaolo, trasmette a lei e ai suoi due fratelli la passione per i motori. Non a caso, Vicky si avvicina al mondo dei kart all'età di 8 anni.

A 15 anni esordisce in Formula 2000 Light e Formula Renault italiana. Nei due anni successivi prende parte alla Formula Abarth e nel 2012, all'età di 19 anni, diventa la prima pilota donna della storia a gareggiare in GP3 Series. Nel 2014 partecipa nel Pro Mazda (oggi chiamato Indy Pro 2000), in America.

Dopo una pausa di 4 anni, in cui resta lontana dal mondo dei motori, nel 2019 riceve la chiamata per partecipare alla W Series (ora si chiama F1 Academy), il primo campionato mondiale femminile, dove è l'unica italiana a passare le selezioni e gareggiare. Partecipa alla competizione regolarmente fino al 2022. Nello stesso anno esordisce nel Campionato Italiano Gran Turismo e nel 2023, correndo per il team Enrico Fulgenzi Racing, chiude al secondo posto nella classifica PRO AM Cup, dopo aver ottenuto due vittorie (Mugello e Vallelunga).

Oltre ai motori su strada, la nuova inviata di Sky, gareggia anche all'E1 Series, il primo campionato di motonautica elettrica. Gareggia per il team di proprietà di Sergio Perez, pilota della Red Bull in Formula 1 ed è l'unica italiana della competizione.

L'esperienza in TV

Non è un caso che Sky l'abbia scelta come nuovo volto per sostituire Federica Masolin. Vicky Piria, infatti, oltre a essere una talentuosa pilota, ha già maturato diversi anni di esperienza in televisione. Dal 2021 è stata la commentatrice di Formula E per Mediaset e conduttrice di Drive Up, programma in onda su Italia 1.

E non è tutto: Vicky Piria è pronta a una nuova avventura a bordopista, sostituendo Davide Valsecchi nel ruolo di opinionista di Sky. A lei il compito di commentare le gesta dei campioni di F1, dal campione in carica Max Verstappen ai due ferraristi Charles Leclerc, fino al nuovo arrivato nella scuderia di Maranello Lewis Hamilton.

Perché Sky ha scelto di cambiare

L'annuncio dell'arrivo di Vicky Piria a Sky ha fatto seguito a quello degli addii di Federica Masolin e Davide Valsecchi, coppia amata dagli appassionati della F1.

Federica Masolin smette di lavorare alla Formula 1, ma ciò non significa che esca dal team di Sky. Passa a lei la conduzione delle serate di Champions League. Un ritorno al passato, quello nel mondo del pallone: agli inizi della sua carriera, infatti, aveva lavorato come inviata per diverse partite di Serie A e di Serie B.

Discorso diverso invece per Davide Valsecchi, che annuncia il suo addio a Sky tramite un video postato sui social. All'interno dello stesso, l'ormai ex opinionista di Sky parla in tono amareggiato della fine della sua esperienza in questo ruolo e rassicura tutti che è comunque possibile seguirlo e sentire le sue opinioni sulla F1 e sul mondo delle corse in generale attraverso ValseMotori.it. Tra le ragioni della sua sostituzione potrebbe esserci la sospensione di un Gran Premio ricevuta nel 2023 per uno scambio di battute sessista tra lui e Matteo Bobbi durante il collegamento con lo studio, in diretta.

Come detto, al fianco di Vicky Piria c'è Davide Camicioli, volto già noto agli amanti della F1 in quanto era conduttore di Race Anatomy, e per essere tra i presentatori di Sky Sport24.