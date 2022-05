La prima gara di ritorno delle semifinali di Champions League, sarà Villareal-Liverpool: di seguito, si potrà scoprire dove vederla in tv e quali saranno le formazioni che verranno impiegate. Dal punto di vista tattico, si può già anticipare come le carte in tavola potrebbero cambiare da entrambe le parti.

Villareal-Liverpool: come arrivano le squadre alla partita

La gara di andata, che si è giocata in data 27 aprile, ha suggerito numerosi spunti tattici. Spunti che, a loro volta, potrebbero riconfermarsi nuovamente anche in vista della gara di ritorno. Nonostante i padroni di casa si siano imposti sugli avversari spagnoli, è innegabile come gli avversari abbiano comunque reso la vita difficile agli attaccanti del club inglese.

Questo scenario, presumibilmente, potrebbe dunque ripetersi senza troppe sorprese. L'atmosfera di Anfield, dunque, questa volta verrà messa in secondo piano per fare spazio ad una gara senza esclusione di colpi, nella quale i Reds dovranno essere bravi a confermare quanto di buono si è visto in occasione dell'appuntamento precedente.

Non sarà sicuramente un compito facile, visto e considerato quanto sia effettivamente complicato giocare contro una squadra ben organizzata difensivamente come il Villareal. Tuttavia, lo strapotere offensivo del Liverpool potrebbe avere la meglio ancora una volta. In ogni caso, nessun risultato è da dare del tutto per scontato.

Le sorprese potrebbero esserci, come la storia della Champions League ha ben abituato i suoi spettatori. Da quelli più datati a partire dai novizi, che anche negli anni recenti hanno avuto modo di assistere a vari episodi clamorosi. Quello che si vedrà nella gara di ritorno tra le due squadre coinvolte, sarà comunque uno spot più che positivo per il calcio europeo.

Villareal-Liverpool: dove vederla in tv

Villareal-Liverpool verrà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre? Se sì, dove vederla? Questa volta, per la gioia di buona parte dei telespettatori coinvolti da casa, la risposta a tale quesito è affermativa. La partita citata, verrà infatti trasmessa in chiaro sul digitale terrestre.

Per la precisione, infatti, il suddetto appuntamento verrà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. Come da tradizione per quasi qualsiasi gara di Champions League da parecchi anni a questa parte. Nel corso della scorsa fase delle semifinali, la partita che è stata trasmessa in chiaro è stata quella tra Manchester City e Real Madrid giocata all'Etihad Stadium.

Dunque, questa volta la gara che verrà trasmessa da Amazon Prime Video sarà proprio il ritorno tra le ultime due squadre citate. E non più l'appuntamento doppio tra Villareal e Liverpool. Insomma, una ripartizione che effettivamente rende il tutto molto più calibrato ed equo. Ma soprattutto, ordinato per questioni di intrattenimento.

Gli abbonati che sono di fatto impossibilitati a vedere la partita sul digitale terrestre, potranno invece rivolgersi a dei servizi concepiti ad hoc. Si parla infatti della piattaforma di Sky, che a sua volta distribuirà la sua programmazione su più canali. In particolare, si parla di Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e il canale numero 241 presente sulla piattaforma citata.

Lo streaming, offrirà a sua volta altre interessanti alternative. Si parla infatti di Sportmediaset e del servizio di Mediaset Infinity. Inoltre, anche Sky Go e Now TV trasmetteranno la partita citata. Insomma, sia da una parte di pubblico che dall'altra si potrà godere di una scelta piuttosto ampia, che va a fare leva su quelle che sono le abitudini del pubblico.

A livello di audience, il pubblico più numeroso lo si può riscontrare sul digitale terrestre. Tuttavia, un servizio come Amazon Prime video è certamente molto meno elitario. Dunque, ottimo anche per i generalisti dell'intrattenimento.

Le probabili formazioni

Villareal-Liverpool, presenta un dubbio di fondamentale importanza. Ovvero, quali saranno le probabili formazioni? Dal punto di vista tattico e tecnico alcuni dettagli potrebbero subire delle variazioni.

La squadra casalinga, si presenterà all'appuntamento con la speranza di poter riavere a disposizione i suoi due elementi migliori: Yeremi Pino e Gerard Moreno. I due giocatori, infatti, hanno saltato la gara di andata giocata in casa dei Reds. Per il resto, non sono previsti chissà quanti cambiamenti di per sé, tolto il ballottaggio tra Estupinan e Pedraza, con il primo favorito sul secondo.

Per quanto concerne gli ospiti, invece, Klopp non ha voluto fare grandi cambiamenti. Solita diga di centrocampo formata da Henderson, Fabinho e Thiago Alcantara, per potersi così garantire solidità difensiva e talento dal punto di vista offensivo. I presupposti per una conferma, dunque, ci sono tutti.

Per quanto concerne il possibile esito della partita, si può dire e confermare come effettivamente le due squadre coinvolte arrivino a questo appuntamento con degli stati di forma diversi. Dal punto di vista della squadra di casa, infatti, la squadra del Villareal potrebbe addirittura rischiare di non potersi presentare a nessuna competizione europea nel corso della prossima stagione.

Probabilmente, è anche per questo motivo che c'è stato un vero e proprio exploit nel corso della stagione corrente di Champions League. Per quanto riguarda invece la situazione che vede coinvolto in prima persona il Liverpool, i Reds si stanno così occupando di rincorrere i rivali acerrimi del Manchester City nella lotta al titolo in Premier League.

La squadra allenata dal tedesco Jurgen Klopp, si trova infatti ad un solo punto di distanza dalla capolista in classifica, che sembra non volersi più fermare. Ovviamente, questo è un discorso applicabile dantrambe le parti. Soprattutto alla luce dello scontro diretto avvenuto tra le due squadre, che di fatto è terminato con un pareggio a dir poco emozionante.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Parejo, Capoue, Pedraza; Danjuma, Moreno. Allenatore: Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz. Allenatore: Klopp.

Chi è l'arbitro che dirigerà la gara?

La designazione arbitrale prevista per questa partita, verrà affidata alla direzione di Danny Makkelie, ingaggiato dalla Uefa per occuparsi della direzione di questa gara. L'arbitro in questione, inoltre, sarà coadiuvato da un team di professionisti che si occuperà a sua volta di andare a sostenere tutte le decisioni che verranno prese nel corso della partita.

Dalla sala di direzione, passando ovviamente per quelli che sono i guardalinee e il quarto uomo. Figure appunto indispensabili, per andare a comporre una squadra che non si farà sfuggire nessun dettaglio. Oltre al principale direttore di gara, saranno presenti anche gli assistenti di gara Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto uomo, sarà invece Gözübüyük.

In sala Var, verranno coinvolti Pol van Boekel e Dennis Higler. Nel corso della gara di andata, non si sono visti poi così tanti episodi impegnativi dal punto di vista arbitrale. Questo, per via di una motivazione ben precisa. La partita che si è giocata tra i due club coinvolti, infatti, è stata di per sé davvero spettacolare dal punto di vista tattico e tecnico. A tal punto che, per fortuna di tutti gli spettatori coinvolti nella visione di questo appuntamento, ha lasciato ben poco spazio a quelli che solitamente sono gli episodi arbitrali più comuni.

Episodi che, specialmente nel calcio moderno, la fanno sempre di più da padrona nel momento in cui si affrontano fasi così delicate. Di competizioni altrettanto delicate, ma allo stesso tempo pur sempre molto avvincenti. A prescindere da queste parentesi che hanno ben poco a che vedere con l'andamento delle partite.

Ad ogni modo, si spera che anche nel corso della trasferta spagnola, si avrà lo stesso spettacolo che le due squadre hanno saputo proporre nella gara giocata ad Anfield. Gara che si ricorda essere terminata con la vittoria del Liverpool per un risultato complessivo di 2-0. La partita in questione, benché possa sembrare erroneamente a senso unico, è in realtà ancora aperta.