Il “Loco” Bielsa stupisce tutti ancora una volta, convocando per la selezione uruguagia un calciatore dilettante classe 2000 militante nella Juventud Soriano. Ma chi è Walter Dominguez, la scelta a sorpresa del CT per l’amichevole del 31 maggio tra Uruguay e Costa Rica? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Walter Dominguez, l’ultima “locura” di Bielsa

Classe 2000, Walter Dominguez gioca nella Juventud Soriano, formazione militante nel campionato regionale di Soriano, più o meno l’equivalente di un girone di Eccellenza italiano. Con quella maglia ha vinto la Copa Nacional de Selecciones OFI (Organización del Fútbol del Interior), segnando 13 gol e venendo eletto miglior giocatore del torneo. A convincere Bielsa sono stati però i numeri complessivi della sua stagione: il ragazzo, infatti, ha messo a segno 57 gol in 39 partite. Intervistato sulla convocazione, l’attaccante ha affermato:

Mi hanno chiamato e sono molto felice. Non me lo aspettavo ed è stata una sorpresa. La verità è che sono molto felice.

La convocazione in Nazionale

Ora per Dominguez si aprono le porte della Nazionale maggiore, in quella che per lui è un vero e proprio sogni a occhi aperti. Il ragazzo è stato chiamato per l’amichevole dell’Uruguay contro la Costa Rica il 31 maggio 2024. Per l’occasione, in panchina non ci sarà neanche Bielsa ma Diego Perez, CT dell’U20 della Celeste. Nel match, inoltre, giocano calciatori che militano nei campionati locali, con i big lasciati a riposo in vista della Copa America di metà giugno.

L’obiettivo per Dominguez ora sarà proprio il torneo sudamericano, anche se una sua convocazione pare al momento abbastanza improbabile ma chissà che, mosso dalla voglia di rinnovare l’ambiente, Bielsa non possa stupire tutti ancora una volta.

Leggi anche: Benjamin Sesko, chi è il gigante del Lipsia prossimo obiettivo del Milan