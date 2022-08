La Roma perde Wijnaldum per almeno quattro mesi: il tecnico dei giallorossi dovrà fare a meno per un po' del nuovo arrivato, costretto ai box da una frattura alla tibia.

Bruttisima tegola in casa Roma. La squadra giallorossa, dopo il successo in Conference League della passata stagione e un calciomercato estivo condotto fin qui da assoluta protagonista, ha iniziato questa nuova stagione circondata da grandissimo entusiasmo e da enormi aspettative. Tra i capitolini, nella giornata di domenica, è però giunta inaspettata la notizia del pesantissimo infortunio occorso a Georginio Wijnaldum, uno dei grandi colpi di Tiago Pinto e della dirigenza arrivato nel corso di questa estate in prestito dal Paris Saint-Germain.

Roma, tegola Wijnaldum: l'olandese fuori almeno quattro mesi per infortunio

Come un fulmine a ciel sereno, l'infortunio di Wijnaldum è arrivato a scuotere sia la Roma che il tecnico José Mourinho. Dopo un mercato a dir poco importante condotto dalla dirigenza e da Tiago Pinto, i capitolini si sono presentati ai nastri di partenza di questa nuova Serie A con grandissime ambizioni, con la squadra che ha obbligatoriamente come proprio obiettivo minimo quello del quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Con la speranza, magari, di poter ricoprire un ruolo di primo piano anche nella lotta scudetto.

L'esordio stagionale in campionato ha da subito mostrato, anche se ovviamente soltanto in parte, il grande potenziale della formazione allenata dallo Special One, che si è imposta alla prima di campionato in casa della Salernitana per 1-0 grazie alla rete di Cristante. La compagine giallorossa è ora attesa, questo lunedì, dal secondo impegno di Serie A contro la Cremonese in programma allo Stadio Olimpico, una partita cui però non potrà purtroppo prendere parte Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum è arrivato alla Roma quest'estate con la formula del prestito dal Paris Saint-Germain venendo considerato fin da subito un colpo importantissimo in grado di innalzare in maniera considerevole il tasso qualitativo del centrocampo e dell'intera rosa romanista. Unito all'arrivo di Matic sempre per il reparto centrale del campo e a quello che probabilmente è stato l'acquisto più importante di questa sessione, ovvero quello di Paulo Dybala, l'approdo dell'olandese nella capitale ha fatto ulteriormente esplodere l'entusiasmo di tutta la tifoseria giallorossa.

Ora, però, è arrivata la pesantissima doccia fredda. Il giocatore classe 1990, come comunicato dalla stessa società della Roma nella giornata di domenica, ha riportato un gravissimo infortunio, ovvero una frattura alla tibia destra. Un problema accusato nel corso della sessione di allenamento della squadra guidata da José Mourinho, e provocata purtroppo da uno scontro di gioco con Felix Afena-Gyan, episodio che avrebbe suscitato la furia dello Special One e che priva immediatamente la rosa romanista di uno dei suoi elementi maggiormente importanti.

Roma, l'infortunio di Wijnaldum potrebbe portare la dirigenza a nuove mosse di mercato

La Roma continua dunque ad essere divisa tra i primi impegni stagionali e il calciomercato. Nella speranza di ottenere i tre punti anche nella gara casalinga contro una Cremonese che ha ben figurato nel primo turno in casa della Fiorentina nonostante la sconfitta, la società giallorossa, complice l'infortunio di Wijnaldum, sarà probabilmente costretta a tornare sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa colmare in questi mesi il vuoto lasciato dal centrocampista olandese.

Wijnaldum, per la frattura della tibia, dovrà infatti restare fuori per almeno quattro lunghissimi mesi, con società e diretto interessato che hanno deciso immediatamente di ricorrere alla strada dell'operazione e dell'intervento chirurgico. Il reparto centrale di José Mourinho, in vista di un tour de force causa anche i Mondiali invernali in Qatar, si ritrova dunque pericolosamente scoperto, il che rende necessarie altre operazioni in entrata da parte della dirigenza giallorossa e del general manager Tiago Pinto.

Al riguardo, un importante obiettivo di calciomercato della Roma potrebbe essere Frattesi, talento del Sassuolo da tempo nel mirino dei giallorossi, anche se la tattatica con i neroverdi, che si sono già privati da poco sia di Scamacca che di Raspadori, sembra tutt'altro che semplice. Altro nome potrebbe poi essere quello di Ander Herrera, spagnolo classe 89 in uscita dal Paris Saint-Germain.