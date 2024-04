Chi è Youssouf Fofana: tutto sul centrocampista francese che vuole il Milan

Ormai da anni la Francia è dal punto di vista calcistico tra le nazionali più ricche di talento. La selezione guidata da Deschamps si è imposta da tempo come la squadra da battere, e a testimoniarlo ci sono il Mondiale vinto nel 2018 e la finale raggiunta in Qatar. Tra i prospetti più interessanti della squadra transalpina rientra senza ombra di dubbio anche il centrocampista del Monaco, ormai diventato colonna portante del club monegasco: ecco chi è Youssouf Fofana, il centrocampista che ha stregato il Milan.

Chi è Youssouf Fofana

Youssouf Fofana nasce a Parigi il 10 gennaio del 1999. Messosi in luce nella squadra del suo quartiere dell'Esperance, Fofana fu portato al centro federale di pre-formazione di Clairefontaine non venendo però selezionato da nessun club. Quando il sogno della carriera da calciatore sembrava ormai quasi accantonato ecco però apparire l'opportunità delle giovanili del Drancy, squadra della periferia parigina.

Nel corso della sua breve esperienza al Drancy il francese, che non riesce a conquistarsi il desiderato posto in prima squadra, si guadagna da vivere consegnando pizze. L'esperienza calcistica di Fofana si sarebbe probabilmente chiusa in anticipo per dare spazio esclusivamente agli studi, se non fosse arrivata a sorpresa la chiamata dello Strasburgo. Dopo un primo contratto con la seconda squadra, il centrocampista arriva nel giro di un anno ad ottenere l'ingresso in prima squadra.

L'esordio in Ligue 1 del calciatore avviene il 24 agosto del 2018 in una sconfitta per 2-0 contro l'Olympique Lione, con la prima annata nel calcio professionistico che si conclude con l'ottimo score di 17 presenze e due gol in campionato. Dopo la prima parte della stagione 2019-2020 trascorsa ancora con la maglia dello Strasburgo, Fofana viene acquistato nel gennaio del 2020 dal Monaco, club in cui si ritrova in compagnia di quel Tchouameni volato poi nell'estate del 2022 alla corte del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

L'esplosione al Monaco e i Mondiali di Qatar con la Francia

Con il club monegasco, il centrocampista centrale inizia a consacrarsi come uno dei prospetti più interessanti dell'intero panorama calcistico francese con diverse presenze anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League. Così, a rendersi conto del talento del francese è tra gli altri anche Didier Deschamps: Fofana riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore nel settembre del 2022 per poi esordire con i transalpini il 23 dello stesso mese nella partita di Nations League contro l'Austria, vinta con il risultato di 2-0.

Fofana entra così nel giro della nazionale maggiore giusto in tempo per poter prendere parte ai Mondiali di fine anno in Qatar. Pur non facendo parte in pianta stabile dell'undici titolare, Fofana ha la possibilità di scendere in campo in tutte e tre le gare del girone contro Australia, Danimarca e Tunisia per poi essere chiamato in causa da Deschamps anche nella finalissima poi persa ai calci di rigore contro l'Argentina di Lionel Messi.

L'interesse del Milan

Il Milan, negli ultimi anni, ha sempre pescato dalla Ligue 1 in cerca dei suoi talenti più cristallini, e potrebbe fare lo stesso anche per il centrocampista francese in scadenza nel 2025. L'interesse si è palesato davanti ai microfoni del post-partita contro il Metz, a cui il giocatore ha risposto entusiasta: "tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme", ha sentenziato il centrocampista francese, lusingato.

Pioli, in un reparto già piuttosto solido, cerca la freccia da scoccare per completare il suo reparto offensivo: infatti, nonostante il ruolo "arretrato", Fofana è il classico centrocampista box to box che riesce a far salire la squadra palla al piede partendo dalla difesa. Le caratteristiche, fisiche e tecniche, ricordano quelle di un altro centrocampista che manca molto ai rossoneri: Frank Kessié. L'ivoriano non è mai stato sostituito a dovere, e spesso i buchi in mezzo al campo non vengono riempiti: chissà se Youssouf Fofana sarà il nome giusto per rimediarvi.