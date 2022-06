Hakim Ziyech, è uno dei tanti oggetti di mercato del Milan. La campagna acquisti dei rossoneri, infatti, dovrà fare leva su tutta una serie di tasselli fondamentali. Questo, per far sì che la squadra possa avere continuità anche dopo la gloriosa vittoria del campionato.

Hakim Ziyech, è uno dei tanti nomi che di recente sono stati accostati al Milan. Il giocatore, infatti, è in uscita dalla sua attuale squadra di appartenenza: il Chelsea. E forti delle varie sinergie costruite nel tempo con i Blues, i rossoneri sembrano seriamente intenzionati a puntarci.

Dopo un'esperienza inglese non propriamente indimenticabile, l'ex stella dell'Ajax potrebbe rilanciarsi nel campionato italiano con una maglia da titolare. L'intesa pare essere stata raggiunta, così come l'apparente scoglio riguardante la volontà del giocatore. Il resto, sarà deciso dall'andatura degli eventi.

Chi è Hakim Ziyech

Hakim Ziyech, è un calciatore marocchino nato a Dronten - nei Paesi Bassi - nel 1993. Il suo percorso da calciatore, ha avuto inizio nella squadra locale, per poi passare presso le giovanili dell'Herenveen nel lontano 2004. Dopodiché, sempre con la stessa squadra, è arrivato il suo glorioso esordio in qualità di calciatore professionista.

Tale esordio, è avvenuto appunto nel 2012, in Europa League nella partita interna contro il Rapid Bucarest, prendendo il posto di Van Anholt nella formazione titolare. Dopo una serie di buone prestazioni giunte con la sua prima autentica squadra, Ziyech è stato acquistato dal Twente.

Così, con il suo nuovo club, ha ottenuto un primato a dir poco eccellente. Il giocatore, infatti, è stato il miglior assistman della stagione. Oltre ad un bottino di reti che lo ha visto autore di 11 marcature da protagonista. La stagione successiva, dal punto di vista realizzativo è stata decisamente più prolifica.

Si parla infatti di 17 reti compiute in ben 33 presenze. Questi dati, non sono passati affatto inosservati agli occhi dei migliori club europei, i quali hanno fatto il possibile per potersi garantire le sue prestazioni. A spuntarla, è stata la squadra dell'Ajax.

Con gli olandesi di Amsterdam, Hakim Ziyech ha avuto probabilmente i suoi migliori momenti in carriera. Almeno per il momento, ovviamente. La parentesi inglese, dati alla mano, non ha certamente smentito tale tendenza.

Il passaggio dall'Ajax al Chelsea

Il passaggio dall'Ajax al Chelsea, per Hakim Ziyech, è stato un periodo di stallo dal quale il giocatore si dovrà necessariamente ritrovare. Con il club olandese, il giocatore ha vissuto un vero e proprio periodo di consacrazione, arrivando a macinare dei numeri molto importanti.

Numeri che, agli occhi degli inglesi, sono sembrati sorprendenti a dir poco. Così, dopo vari successi ottenuti in patria, il giocatore è arrivato alla corte di Londra per una cifra di 44 milioni, bonus compresi. Dopo la sua prima rete in maglia Blues, arrivata contro il Krasnodar, ci sono stati vari insuccessi.

Complici anche vari stop fisici e prestazioni sottotono dovute all'adattamento, Ziyech ha così perso la maglia da titolare conquistata fin dal principio. Nonostante l'esperienza in questione non sia stata poi così tanto entusiasmante, è comunque giunta una grande soddisfazione nel corso di tale esperienza.

Ovvero, la vittoria della Champions League giunta in finale contro il Manchester City. Nonostante Ziyech non sia sceso in campo nel corso della partita, ha comunque contribuito all'avanzata dei Blues in Champions League. La rete giunta contro l'Atletico Madrid, è valsa per il club londinese il passaggio ai quarti di finale della competizione.

A livello Nazionale, si registrano sicuramente dei numeri migliori, benché le tante problematiche con l'ambiente circostante ne abbiano condizionato l'andamento. Col Marocco, infatti, dopo le 17 reti in 40 partite, le varie problematiche insorte col tecnico della Nazionale Vahid Halilodzic, le tante esclusioni sono state solamente alcune di una lunga escalation di momenti duri.

Così, in seguito a tale situazione, è arrivato l'annuncio dello stesso giocatore riguardante il suo ritiro dalla Nazionale del Marocco. Alla luce di un contesto simile, dunque, l'esperienza ipotetica con i rossoneri potrebbe essere di ottimo aiuto.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Hakim Ziyech, lo vedono adatto principalmente al ruolo di trequartista. Il giocatore in questione, infatti, benché non sia dotato di una grande velocità possiede comunque un bagaglio tecnico non indifferente.

Le sue qualità migliori sono indubbiamente gli assist, che lo rendono un elemento fondamentale in fase offensiva. La sua discreta adattabilità tattica, inoltre, fa sì che il giocatore si cali in maniera ottimale anche nel ruolo di ala destra.

Una visione di gioco accurata e pensata per la profondità, può essere in grado di compensare anche singolarmente delle doti realizzative non propriamente eccelse. Tuttavia, non è questo il caso di Hakim Ziyech, il quale ha dimostrato spesso e volentieri di essere in possesso di ottime capacità balistiche.

In carriera, non a caso, il trequartista ex Ajax ha avuto modo di realizzare anche dei gol dalla lunga distanza. Uno dei più bei gol realizzti di recente dal punto di vista estetico, è sicuramente la rete realizzata contro il Tottenham, in maglia Blues. Queste qualità, lo identificano dunque come un trequartista completo sotto qualsiasi punto di vista.

L'interesse del Milan

L'interesse del Milan nei confronti di Hakim Ziyech, è giustificato dall'uscita del giocatore dal Chelsea. I presupposti per poterlo prendere, dunque, sono più che invitanti. Soprattutto per il Milan, che sulla corsia di destra potrebbe avere necessariamente bisogno di un giocatore da alternare insieme a Junior Messias.

O in alternativa, tenendo conto della sua posizione da trequartista, di un giocatore dotato di maggiore esperienza da alternare alla figura di Brahim Diaz. Lo spagnolo, ha infatti ancora un anno di prestito nel club rossonero. Dunque, urge la presenza di un altro giocatore che partecipi attivamente alla manovra sul fronte offensivo.

E il profilo di Ziyech, è sicuramente uno dei più in linea con la causa rossonera. I vari scenari che si sono verificati attualmente, hanno fatto sì che l'approdo del trequartista marocchino alla corte di Stefano Pioli possa rappresentare ben più che una semplice suggestione.

Tuttavia, vanno prima definite - e soprattutto rispettate- alcune condizioni. Il cambio di proprietà del Chelsea, a livello strategico, ha indubbiamente cambiato il metodo di approccio che ha sempre contraddistinto il club londinese. Tuttavia, da Van Ginkel passando per Giroud e Tomori, i recenti rapporti tra i rossoneri e la squadra allenata da Thomas Tuchel fanno sì che ci possa essere una corsia preferenziale per i campioni d'Italia.

La formula migliore, almeno per quanto riguarda l'interesse dei rossoneri, è quella di un prestito fissato a 5 milinoi di euro, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Tale formula, è ovviamente finalizzata al pieno impiego del cosiddetto Decreto Crescita, che prevede appunto una serie di agevolazioni per ogni singolo club coinvolto.

Tale Decreto, fa leva soprattutto su una percentuale netta dell'ingaggio decisamente superiore. Dunque, tale intesa si potrebbe rivelare determinante, col senno di poi. L'intesa con chi di dovere è stata dunque raggiunta, ma il Milan vorrebbe mantenere una posizione prudente. Onde evitare di dover far fronte a delle richieste eccessive, che andrebbero così andare a gravare sul bilancio.

Il poco budget messo a disposizione in vista del mercato estivo, impone così ai rossoneri il pieno controllo delle proprie finanze. Inoltre, la firma dei dirigenti sportivi Maldini e Massara rappresenta ancora un tassello irrinunciabile in prossimità della finestra di calciomercato in arrivo.

Leggi anche: Milan, poco budget per il mercato: l'affare Renato Sanches si complica