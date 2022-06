Finalmente in Italia il film che racconta la vita del calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic. Prima visione su Sky la sera del 27 giugno alle 21.15

Ogni campione, a prescindere dallo sport, oltre alla gloria per i successi ottenuti può ottenere a fine carriera un premio aggiuntivo: ossia un film biografico che ne racconti la vita e le "gesta" sportive.

Negli ultimi anni, relativamente al calcio, gli esempi sono stati molti: c'è stato il film dedicato a Pelé, quello sulla vita di Roberto Baggio e finalmente, nel 2021, è stata la volta di uno dei campioni svedesi più rappresentativi di sempre: Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan, il film su Sky

Non servono certo presentazioni per un campione che ha iniziato in Italia la vera e propria ascesa nell'Olimpo del calcio, militando nelle fila della Juventus, dell'Inter e anche del Milano.

Il film uscirà su Sky e in streaming su Now la sera del 27 giugno, alle 9.15 e sarà trasmesso su Sky Sport Football e Sky Cinema Uno. Vediamo più nello specifico tutto ciò che sappiamo sulla trama e sul cast.

Leggi anche: Calhanoglu contro Ibrahimovic: "A 40 anni non fai certe cose"

Genesi del film

Il biopic dedicato a Ibrahimovic è tratto dall'autobiografia intitolata "Io, Ibra", scritta in collaborazione con David Lagercrantz, noto per aver proseguito la saga letteraria "Millenium" inaugurata da Stieg Larsson.

La trasposizione cinematografica dell'opera è avvenuta nel 2021, sotto la regia di Jens Sjogren. Si è trattata di un ampia produzione, che ha coinvolto Svezia, Danimarca e Paesi Bassi.

Per quanto riguarda il cast, il protagonista, Zlatan è stato interpretato da ben due attori: Granit Rushiti (Ibrahimovic da adulto) e Dominic Bajraktari Andersson (Ibrahimovic da bambino).

Inoltre vista la lunga permanenza nel campionato italiano, non potevano mancare personaggi italiani: nel film infatti sono presenti due personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Ibrahimovic, ossia Mino Raiola e Luciano Moggi, interpretati rispettivamente da Emmanuele Aita e Duccio Camerini.

La trama

Il film, intitolato in Italia semplicemente "Zlatan" (il titolo originale è "Jag ar Zlatan", ossia "Io sono Zlatan"), ripercorre la lunga carriera del campione svedese, dai difficili esordi in Svezia fino al successo internazionale, percorrendo le tappe più importanti del suo percorso sportivo.

Ibrahimovic è un personaggio non banale e nel corso negli anni ha sempre sostenuto, lasciando da parte la falsa modestia, di essere uno degli attaccanti più forti al mondo. E tale immagine sembra trasparire nella locandina del film, dove lo si vede di spalle con la maglia dell'Ajax a scrutare l'orizzonte dall'alto della sua grandezza.

La trama del film si può ricostruire facilmente a partire dai trailer e dalle varie clip pubblicate nel web, che ci mostrano un Ibrahimovic bambino, il quale non ha paura di sfoggiare il suo carattere forte e la sua ammirazione per il campione olandese Marco Van Basten, di cui ha seguito le orme nel Milan.

Si racconta inoltre del duro impegno negli allenamenti, di un individualismo in campo che gli è valso spesso il risentimento da parte dei compagni di squadra. Si narrano le sfuriate, gli scatti d'ira in campo, ma ci viene mostrato anche un Ibrahimovic capace di ammettere l'errore e scusarsi.

Nelle clip possiamo vedere anche il rapporto con il padre, il quale sprona un giovane Ibrahimovic a dare sempre il massimo, come il pugile Muhammad Alì. Vivere in un quartiere difficile di Malmo forgia così il carattere del campione svedese, il quale promette a se stesso di diventare il migliore.

Un appuntamento imperdibile

Insomma ci sono tutte le premesse per un film che sarà in grado mostrarci tutte le numerose di sfaccettature di un campione poliedrico il quale, nonostante abbia oltre 40 anni e sia falcidiato dagli infortuni, non sembra intenzionato ad abbandonare il calcio giocato.

Ciò che depone sulla buona riuscita del biopic è anche il fatto che nella stesura della sceneggiatura, oltre all'utilizzo dell'autobiografia come soggetto principale, Ibrahimovic è stato coinvolto attivamente nella produzione, fornendo la propria consulenza e spunti interessanti sulla propria vita.

Si tratta comunque di un appuntamento imperdibile. Un film della durata di un'ora e 40 che speriamo non deluderà le attese dei fan di lunga data e anche di quelli più giovani, i quali potranno sicuramente scoprire qualcosa di nuovo sul proprio idolo.

Se siete interessati ai film biografici sul calcio, vi consigliamo di leggere anche l'articolo sul docufilm "Il viaggio degli eroi", che racconta l'epica cavalcata della nazionale italiana ai Mondiali del 1982.