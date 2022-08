Per rimanere competitivi fino a tarda età bisogna avere una grande cura del proprio corpo. Lo sa bene Zlatan Ibrahimovic che segue una dieta che gli consente di avere solo l'8% di massa grassa.

Un grande professionista si valuta anche in base a come cura il proprio corpo, e in questo ci sono alcuni giocatori che hanno dimostrato di essere dei veri e propri cultori. Zlatan Ibrahimovic, ad esempio, segue una dieta particolare che gli consente di avere solamente l'8% di massa grassa. Considerato che il bomber svedese ha 40 anni, si può dire che è un risultato egregio. Ecco cosa mangia e che cosa deve assolutamente evitare.

Zlatan Ibrahimovic, la dieta per rimanere al top

Quando si parla di Zlatan Ibrahimovic si tende a esaltare solamente la componente caratteriale forte, che in tutti questi anni di carriera lo ha contraddistinto.

Spesso si dice che senza questa sua sicurezza, che non si dimentica di ostentare, non sarebbe al top, e forse è anche vero.

Quello che però non si deve sottovalutare è il grande lavoro in campo e nell'extra campo che il campione svedese svolge quotidianamente.

Non basta infatti avere un carattere prorompente per rimanere al top fino a 40 anni, è importante avere una cura quasi maniacale del proprio corpo.

Zlatan Ibrahimovic segue una dieta personalizzata che gli consente di avere solamente l'8% di grasso e, considerato che pesa circa 100 kg, possiamo dire che è un risultato grandioso.

Il suo peso deriva quasi totalmente dalla massa muscolare, questo lo rende particolarmente difficile da affrontare e da gestire per qualunque difensore.

Dunque la dieta è ed è stata un tassello fondamentale nella vita sportiva di Zlatan Ibrahimovic, che l'ha abbinata a una grande professionalità in allenamento e a un carattere molto forte e vincente.

Cosa mangia Ibrahimovic

Per ottenere questi risultati Zlatan Ibrahimovic deve seguire una dieta rigorosa che non tutti sarebbero in grado di seguire.

In sostanza, il bomber del Milan basa la sua alimentazione su prodotti freschi, genuini e magri, ricchi di proprietà nutrizionali e poveri di grassi.

Per questo mangia carni bianche, bresaola, coniglio, frutta e verdure fresche, proprio la freschezza e la provenienza dei prodotti sono fattori molto importanti per l'attaccante.

Tutte le sostanze nutrienti che derivano dai carboidrati le ottiene attraverso l'assunzione dei cereali e sta molto attento anche alle porzioni dei pasti.

Secondo le indiscrezioni pesa ogni singolo alimento, ogni singolo grammo di quello che assume e lo calcola attraverso un preciso algoritmo.

Insomma, niente è lasciato al caso, proprio come ha sempre dimostrato di fare anche sul campo d'allenamento.

Cosa non mangia

La dieta di Zlatan Ibrahimovic, come abbiamo potuto vedere, non è per nulla semplice da seguire, ci vuole una grande costanza e forza di volontà.

Tutto ciò però è necessario per rimanere al top fino a quasi 41 anni e, a giudicare dal fisico che continua ad avere, i risultati parlano chiaro.

Ibra evita di mangiare pasta, salvo alcune eccezioni, non mangia il gelato e nessun prodotto surgelato, proprio per rimanere sulla linea della freschezza degli ingredienti.

Ha completamente eliminato ogni tipo di zucchero raffinato e cibo povero di proprietà nutrizionali, niente peccati di gola dunque a tavola per l'attaccante del Milan.

Lo stesso vale anche, ovviamente, per gli alcolici che sono assolutamente esclusi dalla dieta.

Quali eccezioni si concede

Nonostante talvolta dia l'impressione di essere più simile a una macchina Zlatan Ibrahimovic è umano, e ogni tanto si concede un'eccezione alla dieta.

Parliamo soprattutto del periodo estivo e dopo le partite ma, anche in questo caso, non si tratta di sgarri troppo degni di nota.

Ama molto la pizza ma è un premio che si concede non troppo frequentemente e, un giorno alla settimana, consuma un pasto libero.

Intendiamoci, anche in questo caso si limita nell'assunzione dei fritti, dei dolci e dei vari condimenti dunque pasto libero sì ma senza nessuna esagerazione.

Il caso PSG, l'attenzione alla freschezza dei prodotti

Una storia mai smentita, ma di cui non c'è sicurezza assoluta, rappresenta al meglio l'attenzione di Zlatan Ibrahimovic sulla propria dieta.

Secondo le indiscrezioni, quando il bomber svedese ha raggiunto il PSG si è lamentato pesantemente della mancanza di frutta e verdure fresche.

Da quel momento in poi il cuoco della squadra avrebbe iniziato ad andare al mercato per evitare di utilizzare prodotti surgelati e di bassa qualità.

Ibra avrebbe dunque portato un grosso cambiamento nella dieta di tutta la squadra che ne avrebbe dunque beneficiato.

La difficoltà nel dimagrire

Lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha ammesso che per lui perdere peso è particolarmente difficile, e questo per via del fatto che ha solamente l'8% di grassi.

L'attaccante del Milan pesa circa cento chili di muscoli, una macchina perfetta che difficilmente può migliorare.

La sua struttura fisica è molto più vicina a un uomo di dieci anni in meno, se non di più, e questo è uno dei segreti della sua longevità calcistica.

Capita spesso di vedere talenti bruciarsi in fretta per la poca attenzione avuta nell'extra campo, e questo non è un dettaglio da sottovalutare.

Il lavoro del calciatore impone di mantenere uno stile di vita sano e di curare il proprio corpo come un tempio, almeno se si vuole continuare a giocare a grandi livelli per molto tempo.

In questo Ibra è un professionista esemplare, e lo ha sempre dimostrato nel corso di tutta la sua carriera.