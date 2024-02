Trasforma l'iPad in un vero e proprio laptop: ecco i 6 migliori accessori sotto i 200 euro

Investire in accessori di qualità per il proprio iPad può notevolmente migliorarne le funzionalità e trasformare l'esperienza d'uso. Ma quali accessori scegliere?

Trasformare il proprio iPad in uno strumento ancora più versatile e potente è possibile grazie a un po’ di fantasia e a una selezione accurata di accessori. Perché investire in un nuovo laptop quando tutto ciò di cui hai bisogno è un economico ammodernamento del tuo iPad?

In questo articolo, esploreremo alcuni dei migliori accessori per iPad sotto i 200 euro disponibili sul mercato, che non solo migliorano l'esperienza d'uso ma arricchiscono anche le funzionalità del tuo iPad, trasformandolo in un super tablet senza nulla da invidiare ai moderni PC.

I migliori accessori per iPad sotto i 200 euro

Che tu sia un professionista alla ricerca di maggiore produttività, un creativo in cerca di strumenti di precisione o semplicemente un appassionato di tecnologia desideroso di migliorare la propria configurazione, questi accessori rappresentano scelte eccellenti per ottimizzare l'utilizzo del tuo iPad senza superare il budget di 200 euro.

1. Tastiera per iPad HOU

Prezzo: 119,99€

L'HOU Keyboard per iPad Air 5th & 4th Generation e iPad Pro 11 pollici (1ª, 2ª, 3ª, 4ª generazione) si pone come un accessorio indispensabile per chi desidera elevare la produttività del proprio dispositivo.

Con un design elegante in bianco e un prezzo di 119,99€, questa tastiera non solo assicura una compatibilità perfetta con numerosi modelli di iPad, ma offre anche caratteristiche avanzate come tasti retroilluminati, un trackpad di precisione per una navigazione intuitiva, e un design magnetico galleggiante che migliora l'ergonomia e l'usabilità.

2. Mouse Bluetooth Aichiw

Prezzo: 12,99€

Il mouse Bluetooth Aichiw si distingue per praticità, ergonomia e versatilità, il tutto a un prezzo accessibile. Progettato per adattarsi a entrambe le mani, offre comfort durante l'uso prolungato grazie al suo design e alla finitura opaca.

La regolazione DPI a tre velocità permette un'esperienza su misura per ogni attività, mentre la doppia connessione (Bluetooth 5.2 e USB) assicura compatibilità universale.

Con clic silenziosi e una vasta compatibilità di sistema, il mouse Bluetooth Aichiw è l'accessorio perfetto per chi cerca precisione e versatilità.

3. Penna per iPad TQQ

Prezzo: 14,79€

La TQQ Penna per iPad è una delle migliori alternative ad Apple Pencil per chi cerca precisione in disegno, scrittura e navigazione. Compatibile con una vasta gamma di modelli di iPad, questa penna sfrutta un smart chip aggiornato per garantire una precisione senza precedenti.

Con una batteria ricaricabile che supporta una carica rapida e fino a 10 ore di utilizzo continuativo, la TQQ Penna è ideale per artisti, designer e chiunque desideri un'esperienza di scrittura naturale.

4. VEGER Power Bank

Prezzo: 27,07€

Il VEGER Power Bank da 20000mAh offre una soluzione di ricarica portatile e potente per mantenere i dispositivi carichi in movimento.

Con tecnologia di ricarica rapida PD e QC, questo power bank garantisce efficienza e velocità, riducendo i tempi di attesa. La sua dimensione compatta e il display LED per il monitoraggio della batteria lo rendono l'accessorio perfetto per viaggiatori e professionisti che necessitano di energia affidabile e costante per i loro dispositivi.

5. Braccio per tablet da letto

Prezzo: 27,89€

Il supporto per tablet da letto offre flessibilità e comfort per chi ama utilizzare il proprio dispositivo in posizioni rilassate. Con quattro articolazioni regolabili e la capacità di sostenere un ampio range di dispositivi, questo supporto trasforma l'esperienza di visione, liberando completamente le mani e offrendo una personalizzazione senza precedenti dell'angolo di visualizzazione.

6. Hub USB Tipo C DEMKICO 6 in 1

Prezzo: 13,29€

L'hub USB C DEMKICO espande significativamente le possibilità di connessione dell'iPad, trasformandolo in un vero e proprio centro di comando digitale.

Con uscita HDMI 4K, porte USB per trasferimento dati ad alta velocità e slot per schede, questo hub è la soluzione ideale per chi necessita di connettività ampliata per lavoro, studio o intrattenimento. La porta di ricarica PD integrata assicura che il dispositivo rimanga carico durante l'utilizzo intensivo, rendendo l'hub un accessorio versatile e indispensabile.

Cosa regalare amante Apple?

Se stai pensando di fare un regalo a un amante dei dispositivi Apple, ecco una lista di consigli che ti saranno particolarmente utili. Sono la soluzione giusta se vuoi fare un pensiero azzeccato, gradito e originale.

Puoi scegliere tra:

• docking station da comodino per iPhone, iPad e iWatch

• business organizer con spazio per Mini iPad

• borsetta custodia iPad

• custodia in pelle per iPad

• custodia in cuoio per iPad

• custodia per iPad in sughero

• borsetta custodia Mac

• borsetta in pelle per Mac

• cristalli Swarovski per ricoprire Macbook Air

• custodia organizer Macbook Pro

• custodia Macbook in feltro di lana e cuoio

• pellicola protettiva per tastiera iMac, Macbook

• cavalletto magnetico raffreddamento portatile

• lampada da tavolo Apple

• orologio creato con iBook riciclato

• orologio da parete creato con un vecchio Mac riciclato

• orologio creato con tastiera Apple iBook riciclato

• decorazioni in vinile con sfondo abbinato iMac

• adesivi decals per Macbook

Cosa fare con l'iPad quando ci si annoia?

Ti stai annoiando e vorresti intrattenerti con il tuo iPad? Allora sappi che ci sono diverse attività che possono esserti di aiuto, svagandoti quando più ne hai bisogno. Se hai già effettuato tutte le tue ricerche su Safari, navigando in internet per soddisfare qualsiasi tua curiosità, e se sui social hai già visto tutto, potresti cercare qualche altra app disponibile su iPad e scoprirne le funzioni. Magari scoprirai qualche altra passione.

In alternativa, sull'App Store puoi trovare diversi giochi gratuiti pronti a divertirti. Tra questi, adatti alle età più disparate, ecco alcuni top giochi da scaricare gratis:

• Roblox

• Unsolved Case

• GTA: San Andreas - NETFLIX

• Unsolved: Misteri nascosti

• The Sims FreePlay

• Township

• RAFT - Giochi di sopravvivenza

• Genshin Impact

• Mystery Matters

• Harry Potter: Hogwarts Mystery

• Plants vs. Zombies 2

• Scary Teacher 3D

Tra i top giochi a pagamento, invece, puoi optare per:

• Minecraft

• Poppy Playtime Chapter 1

• The Past Within

• DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

• The House of Da Vinci 3

• Milo and the Magpies

• Rusty Lake Hotel

• The Secret Elevator Remastered

• Forme in gioco

• Monument Valley

• Underground Blossom

• 60 Seconds! Atomic Adventure

Quanto costa un iPad più economico?

Esistono diversi modelli di iPad e il colosso americano è sempre pronto a modernizzarsi e offrire versioni innovative.

Se vuoi un iPad ma, al contempo, preferisci non spendere una cifra esagerata, l'iPad 9 10.2 2021 è sicuramente tra i più convenienti. Puoi trovarlo anche a meno di 400 euro.