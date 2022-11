Dopo la dipartita di Hangouts, diventata Google Chat, e Stadia, per il gaming, ecco un’altra app che sparirà tra pochissimo – si prevede entro il primo trimestre del 2023. Sì, dovremo dire addio a Street View, ma non nel modo in cui pensiamo.

Secondo l’annuncio di Google, è obsoleto il bisogno di un app dedicata per quella che – alla fine – non è altro che una funzionalità aggiuntiva di Google Maps. A quanto pare, il codice sul quale si regge l’ultima versione dell’app è già stato modificato, includendo un’indicazione netta sul fatto che – presto – Street View non sarà più disponibile.

Quando sparirà Street View

A quanto riporta l’annuncio di Google degli scorsi giorni, l’app Street View verrà ufficialmente rimossa dal Play Store e smetterà di funzionare sui dispositivi già installati il giorno 21 Marzo 2023. Il consiglio, è quello di passare fin da subito alla più moderna Google Maps, o al più all’applicativo Street View Studio.

E così si conclude il percorso di un’app che, inizialmente, era parte integrante del sistema operativo Android. Sì, perché fino al 2015, era necessario il plugin Street View per utilizzare Google Maps, nei tempi che furono.

Il plug in è diventato non più strettamente necessario dopo il rilascio di Google Street View 2.0, che conteneva un’integrazione delle principali funzioni di Street View in modalità ridotta, mentre quest'ultimo ha assunto l’aspetto di un’app completamente autonoma.

Peraltro, anche di molto successo, perché attraverso di essa è possibile esplorare città, paesi e luoghi d’interesse comodamente dal proprio smartphone, con immagini nitide e a 360°.

Un outcome quindi decisamente inaspettato e brusco quello a cui assistiamo oggi, anche perché l’ultimo aggiornamento non è arrivato neanche troppo tempo fa. Nel tempo, Street View ha potuto contare su continui miglioramenti all’interfaccia, alla qualità delle immagini e alla modalità utente.

A sette anni dal lancio, invece, Google ha deciso di eliminarla completamente. Il che è imputabile probabilmente alla user base che pian piano sta scomparendo: la maggior parte degli utenti utilizza infatti le funzioni Street View già direttamente su Google Maps, e non ha interesse a installare un applicativo aggiuntivo.

Cosa succederà alla funzione "Percorsi Fotografici" di Street View?

Un peccato, anche perché Street View offre una funzione unica, denominata “Percorsi Fotografici”, disponibile solo sull’app. grazie a essa, toccava all’utente fotografare – in modalità automatica e con la funzione di autosalvataggio – un percorso e contribuire al miglioramento dell’app, mostrando luoghi in cui i satelliti Google e le proverbiali macchinine non potevano passare a scattare foto.

Purtroppo, con l'addio a Street View, non ci sarà più questa possibilità, almeno per ora.

Street View verrà integrata in Google Maps

Quindi, addio all’applicazione vera e propria, ma niente paura: perderemo solo l’opzione “Percorsi Fotografici” – e non si sa mai che Google decida di reintegrarla nel prossimo aggiornamento di Maps. Tutte le altre funzioni verranno trasferite automaticamente sull’app Maps.

App che peraltro risulta ancora oggi la numero uno per la navigazione, anche grazie ai continui aggiornamenti e integrazioni, tra cui quelle perfettamente omogenee con Street View. Potremo infatti usufruire di una “split view”, ovvero un’opzione che ci permetterà di dividere lo schermo e accedere contemporaneamente alla mappa e al rendering fotografico.

Purtroppo, è probabile che i robottini di Google non passeranno più così frequentemente, quindi ci toccherà vedere le strade com’erano una volta: una chicca per gli amanti del vintage da qui a 50 anni, considerando che presto potremmo avere le macchine volanti!