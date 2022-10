Se per la navigazione ti sei sempre e solo affidato a Google Maps ma desideri cambiare, in questo articolo troverai alcune valide alternative che ti faranno dimenticare Google Maps.

Google Maps è sicuramente l'applicazione più conosciuta per la navigazione, tuttavia non è l'unica a svolgere questo importante compito. Esistono infatti alcune alternative che in determinati contesti si sono rivelate necessarie (pensiamo per esempio alla Cina in cui le regole sono piuttosto restrittive) e al contempo particolarmente utili e comode nell'utilizzo.

Si tratta inoltre di opzioni valide per coloro che magari utilizzano già dei motori di ricerca alternativi a Google e che, anche nel caso della navigazione, non vogliono fornire ulteriori dati a Google.

Vediamo allora 5 applicazioni che ti faranno dimenticare Google Maps.

HereWeGo

Si tratta di una delle applicazioni di navigazione tra le più conosciute a livello mondiale: è presente infatti in ben 200 nazioni e la navigazione non è l'unico compito svolto da questa applicazione. Qui potrai infatti trovare informazioni dettagliate e sempre aggiornate sui posti da visitare.

Per farti sapere cosa accade lungo il tragitto, con aggiornamenti live, l'applicazione attinge a informazioni provenienti da diverse fonti: ordinanze delle forze dell'ordine, riprese delle telecamere di sicurezza, post dai social, soprattutto Twitter. Se alla macchina preferisci il trasporto pubblico poi, con HereWeGo hai la possibilità di conoscere anche le diverse tariffe e di calcolare il percorso migliore con bus, metropolitane, tram e così via.

Questa applicazione offre splendide prestazioni offline: viene fornita infatti la possibilità di scaricare e archiviare itinerari interi, con le relative dettagliate informazioni di navigazione.

Waze

Se ti sposti prevalentemente in macchina, allora questa è l'applicazione che fa al caso tuo. Waze è gestita da una community molto attiva che utilizza un sistema che interagisce attivamente con il guidatore per segnalare ogni possibile aggiornamento lungo il tragitto: traffico, presenza di autovelox e pericoli circostanti.

Non solo, attraverso l'utilizzo dell'applicazione si possono conoscere anche una serie di informazioni utili e interessanti: puoi scoprire per esempio dove si trovano i tuoi amici e gli altri utenti che stanno utilizzando Waze, puoi sapere qual è la pompa di benzina più vicina a te e se ci sono cantieri lungo il tragitto da percorrere.

OsmAnd+ - Offline Travel Maps & Navigation

La sicurezza che è in grado di trasmettere quest'applicazione è davvero unica. Il suo punto di forza è indubbiamente la possibilità di sfruttare pienamente le mappe offline. Questa caratteristica rende l'applicazione una fedele compagna di viaggio, capace di riportarti sulla strada giusta in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Questa applicazione è particolarmente reattiva e fornisce informazioni dettagliate sulla strada da percorrere: l'illuminazione, la qualità della strada, la presenza di pedaggi, la superficie stessa di ogni strada.

Maps.me

Se sei alla ricerca di un'applicazione che ti possa aiutare a organizzare una vacanza o gita fuori porta, Maps.Me potrebbe diventare la tua nuova migliore amica. Grazie a quest'applicazione hai la possibilità di avere a disposizione uno sguardo dettagliato sui diversi scenari che spaziano dalla città, alla montagna e alle foreste.

Anche in questo caso hai la possibilità di archiviare offline i tuoi itinerari o di condividerli con gli amici per pianificare insieme la vostra prossima gita fuori porta.

Bing Maps

Tra i servizi di navigazione più antichi di tutti, c'è sicuramente Bing Maps. Questo servizio, fruibile solo attraverso web, offre viste 3D sulla strada ed è in grado di suggerire dei percorsi differenti rispetto a quelli indicati da Google.

Per quanto riguarda la scelta degli itinerari migliori, gli utenti continuano tuttavia a preferire Google Maps. Le sue viste 3D la rendono però un'alternativa particolarmente interessante, valida e diversa dalle altre applicazioni di navigazione.

Quali sono le mappe satellitari più aggiornate?

Se ti stai domandando quali sono le mappe satellitari più aggiornate, devi sapere che Google Maps si posiziona sicuramente al primo posto grazie all'apporto costante della macchina di Google e a tutte le ultime novità introdotte sull'applicazione. HereWeGo rappresenta un'altra scelta molto valida se si ritiene importante avere sotto mano le mappe satellitari più aggiornate.

Infine, nel caso specifico di Apple, è particolarmente consigliata l'applicazione Sygic, che riesce a rimanere aggiornata grazie al suo radar sempre attivo, in grado di monitorare traffico e incidenti.