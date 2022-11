Prende finalmente il via l'atteso Amazon Black Friday 2022: 10 giorni di grandi offerte ed occasioni sulla piattaforma di Jeff Bezos. Ecco date e altre informazioni a riguardo.

Il tanto atteso Black Friday 2022 è finalmente alle porte. Un evento imperdibile per gli amanti dello shopping online ma anche per chi, da un anno a questa parte, ha adocchiato un prodotto specifico e vuole acquistarlo senza fare spese folli.

L'iniziativa, nata negli Stati Uniti, si è rapidamente diffusa anche nel vecchio continente con il diffondersi di piattaforme digitali come Amazon, divenendo il momento ideale per fare acquisti con un certo anticipo sul periodo natalizio.

Amazon Black Friday 2022: ecco date e durata

Il successo di tale iniziativa è dovuto in parte anche al periodo che stiamo vivendo. Con l'inflazione che sembra inarrestabile e il costo della vita sempre più alto, il Black Friday viene visto come l'opportunità di effettuare acquisti senza doversi svenare.

In tal senso, Amazon resta uno dei punti di riferimento, con migliaia e migliaia di prodotti che saranno proposti al pubblico con sconti piuttosto sostanziosi.

Quando inizia il Black Friday di Amazon? Nonostante ci si riferisca spesso a questo periodo come a una "settimana", in realtà quest'anno si parla di 10 giorni.

Nello specifico, quelli che vanno dal 18 al 28 novembre. Di fatto, il Black Friday si andrà a sovrapporre al Cyber Monday del 25 novembre.

Un'interessante novità: la Black Friday Gallery

Quest'anno, Amazon ha deciso di fare le cose in grande nel nostro paese. Dal 22 al 25 novembre infatti, sarà disponibile in via San Carpoforo a Milano uno store apposito, chiamato Black Friday Gallery.

Si tratta di un pop-up store allestito per un breve periodo dalla nota piattaforma. Questo "negozio temporaneo" andrà ad offrire una marea di idee regalo e prodotti con super scontati.

A rendere interessante lo store sarà anche la presenza di QR code su ogni pezzo in vendita. Questo, se scansionato, permetterà al potenziale acquirente di scoprire ogni singola informazione rispetto a ciò che sta per comprare.

La Black Friday Gallery, per offrire una varietà quanto più possibile ampia di merce, offrirà diverse stanze a tema come:

Spazi d'Artista

Scenari italiani

Il cielo in una stanza

Green room

Piazza Amazon.

A rendere ancora più suggestiva l'iniziativa, sarà possibile seguire dirette Twitch a tema, con tanto di presenza di alcuni tra gli streamer e gli youtuber italiani più famosi.

Come funziona il Black Friday?

Il Black Friday, come accennato, è ormai un appuntamento fisso da anni. Le offerte che caratterizzano questa fase dell'anno prevedono offerte a tempo e altre che durano per tutti i giorni dell'iniziativa.

In alcuni casi però, si parla di merce non infinita: ad essere scontata, soprattutto con percentuali più elevate, sono stock limitati. Molto spesso infatti, i prodotti finiscono nel giro di poche ore (se non minuti).

Oltre agli sconti più visibili, pubblicizzati sulla home page di Amazon.it, è bene dare uno sguardo a diverse sezioni del sito. Per esempio, in Amazon Outlet è possibile individuare sconti elevati su merce invenduta ma comunque molto interessante.

Anche Amazon Warehouse, store caratterizzato da usato ricondizionato, può presentare prodotti tecnologici con sconti consistenti in occasione del Black Friday.