Fire TV Cube si configura come un’ottima soluzione per chi vuole sfruttare al meglio tutte le funzionalità offerte dal software Amazon: vediamo cos'è, come funziona, il prezzo e il confronto con Amazon Fire TV Stick 4K.

Annunciati solo qualche giorno fa, i nuovi prodotti a marchio Amazon sono pronti per stupire i fan in trepidante attesa! Fire TV Cube, Kindle Scribe, Echo Dot ed Echo Studio sono i modelli più performanti di sempre, e introducono tantissime novità in famiglia Amazon.

In questo articolo, vediamo cos'è in particolare Fire TV Cube, come funziona, le sue caratteristiche e il prezzo, confrontandolo con Fire TV Stick 4K!

Amazon Fire TV Cube: cos’è, come funziona, quali sono le sue caratteristiche

Fire TV Cube si configura come un’ottima soluzione per chi vuole sfruttare al meglio tutte le funzionalità offerte dal software Amazon: dallo streaming su piattaforme tra cui Disney+, DAZN e Netflix fino alla sincronizzazione con dispositivi in domotica e molto altro.

È un dispositivo che si collega in HDMI a qualsiasi TV moderna, semplice da configurare ed estremamente fluido. Dà inoltre l’accesso a tutti i contenuti di Prime Video – e quindi film e serie TV anche esclusive e a marchio Amazon tra cui “Gli Anelli del Potere”!

Inoltre, l’acquisto di Fire TV Cube consente l’accesso a Prime Music con tantissimi brani per ogni genere musicale.

Il tutto gestibile comodamente tramite comandi vocali, grazie al telecomando posto sul telecomando Fire TV Cube che permetterà anche la gestione di tutti gli altri dispositivi collegati in domotica – abbassare le serrande, spegnere ed accendere la luce non è mai stato così comodo!

A differenza di altri dispositivi di questo tipo, Fire TV Cube dispone anche di uno spazio di archiviazione di 16 GB, che permetterà all’utente di acquistare e scaricare tantissimi contenuti per poi consumarli anche offline.

Prezzo e disponibilità di Amazon Fire TV Cube

Fire Tv Cube è, assieme al Kindle Scribe, uno dei nuovi prodotti Amazon che sta suscitando maggiore interesse.

Purtroppo però, per questo device ci sarà da aspettare fino a fine mese – per la precisione il 27 ottobre, ma esiste già la possibilità di preordinarlo prima che finiscano le scorte. Il prezzo di listino è di 159€, pagabile comodamente a rate grazie al servizio offerto da Amazon.

Differenze tra Fire TV Cube e Fire TV Stick 4K

In molti si chiedono perché acquistare Fire TV Cube invece di Fire TV Stick 4K, che ha un prezzo evidentemente più basso. La prima differenza sostanziale sta nella potenza dell’hardware, che su Fire TV Cube è nettamente maggiore.

Si parla poi dello spazio di archiviazione, che su Fire TV Cube è di 16 GB e permette quindi la fruizione di diversi contenuti anche offline in altissima qualità, grazie ai sei core che rendono Cube il migliore device televisivo a marchio Amazon sulla piazza.

Detto questo, entrambi i dispositivi sono comunque estremamente validi, e per un uso quotidiano con meno pretese Fire Stick risulta un’ottima soluzione che permette di rendere una vecchia televisione al passo con i contenuti moderni.

Fire Stick è quindi consigliato per chi non vuole un dispositivo ingombrante e si accontenta di un software leggermente più limitato ma che permette comunque la fruizione di tutti i principali servizi di streaming e app disponibili per il sistema operativo Amazon.

Fire TV Cube risulta invece un dispositivo a sé: a differenza di Fire TV Stick, che ha bisogno per forza di un televisore per funzionare, il primo è attivabile anche senza.

Amazon Fire TV Cube: è possibile usarlo come digitale terrestre

Specialmente in quegli appartamenti o case in cui è difficile installare un’antenna – o case vacanze in cui non se ne ha la necessità, Fire TV Cube risulta utilissimo perché permette di guardare la TV normale in streaming agendo come un vero e proprio digitale terrestre.

Le linee legali qui sono però leggermente sfocate, quindi questo articolo dev’essere preso solo come una semplice guida, di cui l’autore non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo non consentito.

Per guardare i programmi TV, basterà scaricare ed installare un’app chiamata Kodi, che risulterà configurabile proprio come un semplice digitale terrestre e sincronizzerà tutti i canali TV acquisibili tramite antenna.