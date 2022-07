Come ogni anno Amazon rinnova l'appuntamento con l'evento preferito dai cacciatori di offerte. Stiamo parlando di Amazon Prime Day 2022, una "due giorni" esclusiva in cui approfittare di promozioni eccezionali.

Il Prime Day fu creato da Amazon nel 2015, anno del suo 20° compleanno e inizialmente durava solo 24 ore, mentre dal 2018 è stato esteso a 48 ore, cioè due interi giorni.

Durante il Prime Day si svolge una vera e propria corsa digitale per acquistare alcuni pezzi interessantissimi a un prezzo molto più basso del solito! Le scorte in offerta sono spesso limitate, quindi conviene conoscere questa giornata di shopping un po' in anticipo.

Amazon Prime Day 2022: cos'è e quando si svolge

Il Prime Day è un evento creato appositamente per gli iscritti al servizio Amazon Prime. Tutte le offerte sotto l'etichetta "Prime Day" saranno accessibili solo agli abbonati ad Amazon Prime, e non agli utenti di Amazon privi di abbonamento.

Si tratta di un momento speciale in cui vengono pubblicate, a raffica, numerose offerte. La pubblicazione di nuove offerte dura due giorni (in origine era solo uno), e riguarda qualunque tipo di prodotto: sono coinvolte tutte le categorie, e non c'è davvero limite a cosa possiamo trovare a prezzo scontato.

Indubbiamente, però, Amazon pone un occhio di riguardo verso i propri prodotti, come quelli che contengono l'assistente vocale Alexa (Amazon Echo) o quelli marchiati Amazon Basics. Hanno tutti un'ottima qualità e vale la pena controllarli!

La maggior parte delle promozioni ha una durata di tempo limitata, che può esaurirsi anche prima del termine dell'evento; nella pagina di ogni prodotto sarà possibile leggere quanto tempo resta. E in ogni caso, qualunque promozione finirà al termine del secondo giorno di Prime Day. Anche le scorte sono spesso limitate.

Quest'anno, la "due giorni" di Prime Day si svolgerà martedì 12 e mercoledì 13 luglio: Amazon sceglie sempre date infrasettimanali per il suo evento.

Come iscriversi ad Amazon Prime Day

Per partecipare agli speciali Prime Day e approfittare delle loro offerte, c'è un solo modo: essere clienti Prime. Amazon Prime è il servizio principale, nonché più conosciuto e utilizzato, del sito di e-commerce.

Si tratta di un abbonamento che consente di ricevere spedizioni veloci (solitamente in 2-3 giorni) su moltissimi prodotti, nonché gratuite su qualsiasi ordine di prodotti spediti da Amazon, anche gli ordini da pochi euro.

In aggiunta, i clienti Prime possono utilizzare parecchi servizi aggiuntivi, tutti gratuiti:

Guardare film, show e serie TV su Prime Video;

Ottenere spazio di archiviazione gratis su Amazon Photos;

Guadagnare contenuti bonus per i videogiochi su Prime Gaming;

Ascoltare musica e podcast su Prime Music (non tutta la musica è inclusa nel prezzo);

Leggere libri su Prime Reading (solo alcuni libri sono inclusi).

Naturalmente, l'abbonamento ha un costo. Questi sono i prezzi standard:

3,99€ al mese se si sceglie il piano mensile;

36€ all'anno (quindi 3€ al mese) se si sceglie il piano annuale;

18€ all'anno (quindi 1,50€ al mese) per il piano annuale, ma solo per gli studenti universitari grazie al servizio Prime Student.

Essere abbonati ad Amazon Prime è l'unico modo di partecipare a Prime Day. È però disponibile un metodo alternativo, che si può sfruttare solo una volta. Amazon offre un mese di Prime gratuito per ogni account: attivandolo in modo che includa i giorni 12 e 13 luglio, si potranno sfruttare le offerte di Prime Day senza pagare alcun abbonamento. L'anno successivo, però, non sarà possibile ripetere la procedura.

Come funziona Prime Day: approfittare delle offerte

Se facciamo parte dei clienti abbonati ad Amazon Prime, possiamo sfruttare le offerte dell'evento durante i due giorni corrispondenti. Ma c'è qualcosa in più, che è meglio sapere in anticipo.

Innanzitutto, le offerte vengono pubblicate a raffica. Per due giorni se ne aggiungeranno di nuove in continuazione, quindi vale la pena controllare più volte.

Il punto di riferimento per partecipare è la pagina principale Prime Day. Durante i due giorni dell'evento, essa conterrà non solo una lista delle promozioni più in vista, ma anche le categorie in cui trovare tutte le offerte del caso.

Meglio non fermarsi solo agli oggetti messi in primo piano: può essere molto utile controllare delle singole categorie che ci interessano, o anche prendere direttamente i prodotti che stiamo puntando (ad esempio dalla classica ricerca, o dalla lista dei preferiti), per vedere se sono in offerta o se stanno per finirci.

Abbiamo infatti un'altra arma. Amazon riporterà una promozione in arrivo un po' prima che essa inizi, indicandoci l'ora di partenza. Possiamo così organizzare il momento giusto per lo shopping, per anticipare altri clienti.

Ogni singola promozione ha infatti una scadenza propria (molte scadono prima della fine dei due giorni), che va tenuta d'occhio per non perdersi un buon prezzo nell'indecisione. Inoltre, per ogni prodotto, vedremo una barra che va a riempirsi sempre più: si tratta delle scorte ancora disponibili! La quantità di oggetti messi in offerta è quasi sempre limitata, e una volta esaurita quella quantità, i pezzi successivi saranno venduti di nuovo a un prezzo non scontato.

Meglio farsi trovare pronti, organizzare una piccola lista di ciò che ci interessa, e visitare più e più volte il sito o l'app di Amazon per verificare le nuove promozioni. In fondo è come i saldi nei negozi: chi arriva prima riesce a trovare gli sconti e i prodotti migliori!