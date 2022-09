Amazon Prime raddoppia. Il colosso dell’ecommerce ha infatti in programma altre due giornate di sconti e super offerte che coinvolgeranno 15 paesi - europei e non - tra i quali Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e…Italia.

Ecco quando inizierà e chi potrà accedere agli sconti.

Amazon Prime Day "bis", ecco quando inizia

Gli Amazon Prime Day, assieme al Black Friday, sono tra gli eventi più attesi da parte degli amanti dello shopping online.

E Amazon, incontrastato colosso dell’ecommerce, quest’anno ha deciso di concedere il bis con una due giorni di sconti e offerte prevista per il prossimo ottobre.

L’evento “Offerte Esclusive Prime”, questo il suo reale "nome di battesimo", non ha nulla di differente rispetto al classico Prime Day del quale replica esattamente lo stesso meccanismo delle offerte lampo e delle offerte del giorno.

A partire quindi dalla mezzanotte e un minuto dell’11 ottobre e fino al 12 ottobre, sarà possibile iniziare a scandagliare il ricco e fitto catalogo di prodotti Amazon per acquistare prodotti a prezzi decisamente convenienti.

Molto probabile che la scelta di bissare l’evento del Prime Day, sia anche un tentativo di Amazon di trattenere i vecchi clienti ed incentivare quelli potenziali a seguito dell’aumento del costo dell’abbonamento Prime diventato effettivo in Italia lo scorso 15 settembre e che ha subito un rincaro pari a circa il 38%.

Come da tradizione, protagonisti alcuni dei marchi di spicco come Samsung, Oral-B, iRobot, GHD e prodotti appartenenti alle più differenti categorie merceologiche, dall'elettronica alla moda, dai prodotti per la casa a quelli per la cura degli animali.

Chi può accedere all’offerta

Esattamente come accade per gli Amazon Prime Day, potranno avere accesso alle offerte solo ed esclusivamente gli utenti abbonati Prime. In caso contrario non sarà possibile visualizzare le offerte.

Ricordiamo che l’abbonamento Prime racchiude anche tutta un’altra serie di servizi come per esempio i giochi gratuiti su Prime Gaming, consegne express in un giorno lavorativo, lo streaming illimitato su Prime Video e molti altri benefici.

Infine, possono accedere alle offerte anche gli utenti che hanno attivato il mese di prova gratuito.