Ottime notizie per gli abbonati ad Amazon prime, che a partire da oggi 2 novembre, avranno pieno accesso alla libreria di 100 milioni di brani di Amazon Music, lo stesso numero di chi ha optato per un abbonamento Unlimited.

Ma in questo modo vale ancora la pena di scegliere il servizio Unlimited? Ecco tutte le caratteristiche del nuovo Prime Music.

Amazon Prime Music: da 2 a 100 milioni di brani senza aumenti di prezzo

Probabilmente anche per compensare il malcontento degli utenti dopo l’aumento del prezzo del piano Prime, Amazon ha deciso di procedere a un significativo upgrade della propria offerta di base, che passa da 2 a 100 milioni di brani. L’offerta non riguarda solo la musica, ma anche una ricca offerta di podcast.

Con questa novità, la differenza maggiore con Amazon Music Unlimited (disponibile per 9,99 euro al mese o 99 all’anno) resta ormai soltanto nel diverso grado di libertà nella scelta dei brani.

Con il piano Prime non è infatti possibile ascoltare un brano specifico, ma solo selezionare un artista o una playlist già presente. Può inoltre essere utilizzato con un solo dispositivo alla volta, e non comprende l’audio spaziale (ovvero l’esperienza immersiva in grado di garantire una chiarezza di suono non raggiungibile con sistemi stereo tradizionali).

Con il piano Unlimited invece, oltre all’audio spaziale, è possibile selezionare specifici brani, utilizzare più dispositivi contemporaneamente e ascoltare i brani offline. Si hanno inoltre skip illimitati.

Quale streaming scegliere? Amazon Music Prime vs Spotify e Apple Music

Il mercato dello streaming online negli ultimi anni si è arricchito di nuovi componenti, come Deezer Music, Tidal, Apple Music e YouTube Music, anche se sicuramente la piattaforma più famosa in ambito musicale resta Spotify.

Quasi tutti i servizi offrono un piano free, con pubblicità e funzionalità limitate, e un piano premium, che offre solitamente più brani senza pubblicità e consente una maggiore libertà di scelta.

A livello di mercato, il costo del piano premium è ormai allineato fra i vari fornitori, e si aggira sui 10 euro. Non mancano però formule studenti e famiglie a prezzi agevolati; ad esempio il piano student a 4,99 euro per un account con Spotify e 5,99 euro su Apple Music.

Amazon Music Unlimited è quindi perfettamente in linea con i prezzi dei suoi principali concorrenti, ma è anche il piano che permette l’accesso a una delle librerie più ricche, con più di 100 milioni di brani. Si tratta della stessa cifra di Apple Music, mentre Spotify Premium ne conta la metà.

Aver concesso anche agli utenti prime lo stesso numero di canzoni e di podcast a 4,99 euro al mese rende quindi l’offerta molto interessante se confrontata con gli programmi premium, a patto di accontentarsi di funzioni da radio streaming più che da libreria personalizzata.

Anche per gli abbonamenti studenti, è difficile trovare un prezzo più conveniente, dato che Amazon Prime Student costa 2,49 euro al mese. A livello di funzionalità, però, Apple e Spotify hanno esattamente la stessa offerta del piano premium standard, mentre Amazon Prime non permette molto di più rispetto a Spotify free.

Ciò che con il passaggio da 2 a 100 milioni di brani rende però veramente interessante Amazon Music Prime è il fatto di essere già incluso nel prezzo degli altri servizi Prime, come Amazon Prime Video e la spedizione gratuita per moltissimi articoli dello store. Si tratta inoltre di un servizio perfettamente integrato con Alexa ed Echo.