Gli acquisti online sono comodissimi, ma hanno il difetto di essere costantemente ad alto rischio per la sicurezza. Quando si compra da Amazon, Shein e altri e-commerce bisogna stare molto attenti: lo conferma un nuovo allarme sottolineato da Condusef, che ha lasciato anche lunga serie di 5 consigli importantissimi per quando si compra dagli e-commerce.

L’allarme di Condusef sugli acquisti e-commerce: attenti alla cybersecurity

A lanciare l’allarme è Condusef, la Commissione Nazionale per la Protezione e la Difesa degli Utenti di Servizi Finanziari, ente messicano che tutela chi adopera i propri dati finanziari per diversi tipi di operazioni.

L’avviso, rimbalzato sui siti internazionali, è un’allerta diretta agli utenti che sono soliti effettuare acquisti online su vari e-commerce: Condusef ha individuato in particolare Shein, Amazon, il marketplace di Facebook e la piattaforma americana Mercado Libre.

Condusef avvisa che i dati personali e bancari usati per gli acquisti online su queste piattaforme possono essere altamente vulnerabili – più di quanto pensiamo. Laddove vengano sottratti, rischiano di essere utilizzati per commettere frodi o per cagionare danno agli utenti. Un recentissimo esempio è la truffa degli abiti firmati, proveniente dalla Cina.

L’ente messicano ha elaborato un manuale contenente una serie di linee guida per la sicurezza e la navigazione online nel campo degli e-commerce come Shein e Amazon. Questi sono i 5 consigli essenziali:

utilizzare password complesse, sicure e diverse per ogni piattaforma mantenere aggiornati i sistemi di sicurezza informatica dei dispositivi verificare che le piattaforme siano dotate di tecnologie di sicurezza come l’autenticazione sicura e la crittografia verificare le informazioni dell’e-commerce come indirizzo, numeri di telefono, e le policy di invio, reso, reclamo e privacy utilizzare carte di credito digitali con codice di sicurezza (CVV) dinamico, che cambia ogni volta, per fare acquisti in totale sicurezza

Questo non significa che Shein, Amazon e altri non siano sicuri in sé per sé; vi si può acquistare con sufficiente tranquillità, ma con la consapevolezza che le truffe sono all’ordine del giorno ed è molto meglio seguire questi giusti consigli e prevenire ogni problema.

Perché i vestiti su Shein costano così poco?

Al di là del discorso sicurezza di Condusef, Shein ha attirato molta attenzione su di sé per il prezzo bassissimo della stragrande maggioranza dei suoi vestiti, e ci si chiede come sia possibile proporre capi a un costo tanto ridotto.

Il motivo è che si tratta di un’azienda di ultra-fast fashion. Questa espressione indica una catena di produzione basata sulle quantità elevatissime dei capi, prodotti in maniera continua ed estremamente abbondante, per seguire in modo velocissimo qualsiasi moda che circoli.

La qualità è bassa, così i capi vengono continuamente gettati e ricomprati: tutto ciò, unito ai processi di produzione ultra-continui di Shein, porta a un mancato rispetto dell’ambiente, con sfruttamento delle risorse naturali e rilascio di grandi quantità di rifiuti tessili inquinanti.

In aggiunta, per i compratori online, va detto che Shein non offre un’alta protezione sugli acquisti. Se un pacco viene perso, può accadere di frequente che l’azienda non fornisca alcuna assistenza né rimborso, come testimoniato da parecchi utenti nelle recensioni.

Cosa c’è dietro i prezzi bassi di Shein?

Dietro i prezzi bassi c’è una catena di ideazione, produzione, consumo e smaltimento molto negativa per l’ambiente. Ne vengono prodotti tantissimi in qualsiasi momento per garantire abiti che seguano le mode appena uscite, ma la qualità dei capi è bassa, così da farli gettare e comprarne altri a pochissimo prezzo in modo continuo.

L’utente spende poco, ma la produzione aggressiva e il ricambio costante inquinano moltissimo, testimonia l’inchiesta su Shein. Vi andrebbero preferiti capi che costano un po’ di più, ma che durano molti anni e che siano stati prodotti nel rispetto dell’ambiente. Inquinare il mondo che abitiamo rovinerà presente e futuro.

Quali capi Shein sono tossici?

Non è possibile sapere in anticipo quali capi Shein sono tossici, perché non ci sono informazioni disponibili nelle eventuali schede tecniche. Però l’allarme è reale e bisogna stare molto attenti prima di ordinare.

Un’indagine di Greenpeace del novembre 2022 ha analizzato 47 prodotti tra cui abiti e calzature, sia per uomo, che per donna, che per bambino. Il risultato è estremamente preoccupante: in 45 di essi, quindi ben il 96%, cioè quasi il totale, è stata trovata almeno una sostanza chimica pericolosa.

7 di questi ne avevano in una concentrazione superiore ai limiti delle normative della Comunità Europea, e 6 di essi erano stivali o scarpe. Tra le sostanze in quantità preoccupanti ci sono ftalati, formaldeide (in un tutù per bambine), nichel. Altri 32 prodotti sui 47 totali avevano concentrazioni a “livelli preoccupanti”.